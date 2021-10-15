سجن مهندسي مشروع المطلاع السكني وإبعادهم

وطن النهار

?

اصدر القضاء حكماً بالسجن ثم الابعاد عن البلاد بحق مهندسي مشروع المطلاع الإسكاني المتسببين في حادثة الانهيار الرملي الذي وقع في أرض المشروع في فبراير 2020 وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس بصفتها وزيرة للإسكان في ذلك الحين شكلت لجنة تحقيق محايدة عاجلة انتهت في تقريرها إلى مسؤولية المهندسين ومن تم إحالة الموضوع من قبل الفارس الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية.

وبينت الفارس أن اللجنة شكلت من خارج الهيئة العامة للرعاية السكنية بهدف تحقيق الحيادية ومارست دورها كاملا بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات واستماعها لأقوال الشهود والمعنيين في المشروع، مبينة أنه بعد دراسة التقرير من الجانب الفني والإداري والقانوني أصدرت توجيهاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري ومن ضمنها تطبيق جميع البنود الجزائية وفق ما تنص عليه العقود المبرمة مع مقاول المشروع. يذكر ان حادثة الانهيار الرملي بمشروع مدينة المطلاع السكني انتهت الى حصيلة نهائية بلغت ست حالات وفاة وثلاث إصابات بعدما أعلنت الإدارة العامة للاطفاء انتهاء عمليات البحث والإنقاذ حينها.

