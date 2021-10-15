ديوان الخدمة: تدريب الموظفين «عن بُعد».. ولمرة واحدة في السنة

وطن النهار

استعرضت ورقة كويتية مقدمة إلى ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي تنظمه «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» تجربة ديوان الخدمة المدنية حول ضوابط الإيفاد والتدريب عن بعد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت الورقة الكويتية التي قدمها وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد أن الديوان هو الجهة المركزية المنوط بها تدريب موظفي الجهات الحكومية بالكويت أو الإشراف على تدريبهم.

وبينت أنه في ظل جائحة «كورونا» وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بالإيقاف المؤقت للتدريب المحلي والإيفاد في دورات تدريبية مؤقتة كان لزاما على الديوان مواجهة تلك التحديات ووضع حلول لها ثم تنفيذ الخطة المقترحة للتدريب والذي اتُّفق على أن يكون «عن بُعد».

وأشارت إلى أن التحديات كانت «الحظر الكلي - تخفيض نسبة حضور الموظفين إلى 30% - القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تعميم الاجراءات الاحترازية بسبب «كورونا» على مختلف الجهات الحكومية».

وكشفت أن أبرز الحلول كانت رفع نسبة الحضور الموظفين إلى 70% بناء على قرار السلطات المختصة - إقرار ضوابط الإيفاد للدورات عن بعد ووضع آلية منظمة لها - تدريب وتأهيل كفاءات من موظفي الخدمة المدنية للاستعانة بهم في الدورات التخصصية - اختيار منصة للتدريب والعمل عن بعد في عقد الاجتماعات والملتقيات والورش».

