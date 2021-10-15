الكويت فقدت مؤرخها سيف مرزوق الشملان

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان مستذكرا سموه مناقب الفقيد وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في مجال توثيق التاريخ الكويتي عبر إجراء اللقاءات الحوارية مع كوكبة من الرعيل الأول ومؤلفاته الثرية بالمعلومات الوطنية التاريخية وذلك بشكل متواصل على مدى عشرات السنين سائلا سموه المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان مشيدا سموه بما قدمه لوطنه من خدمات جليلة عبر مسيرة حافلة بالعطاء لا سيما في مجال توثيق تاريخ الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وكانت الكويت فقدت المؤرخ والكاتب والإعلامي الكبير سيف مرزوق الشملان عن عمر 94 عاما كان خلالها من جيل الرواد الأوائل الذين كتبوا ببراعة في مجال تاريخ الكويت.

والراحل مواليد عام 1927 بدأ حياته موظفا في دائرة الصحة، وله العديد من المقالات والأبحاث في الصحف والمجلات الثقافية والأدبية الكويتية، أهمها سلسلة في مجلة «البعثة» الكويتية، وأصدر كتابه بعنوان «من تاريخ الكويت» عام 1959 والذي قدم لنا من خلاله مادة مميزة لتاريخ الكويت منذ نشأتها وحتى وقت تأليفه.

كما قدم برنامجه التلفزيوني الشهير «صفحات من تاريخ الكويت»، الذي وثق لنا من خلاله الرواية الشفاهية الموثوقة من أصحابها والذي يعد من أطول البرامج التلفزيونية، حيث بدأ في عام 1965 واستمر حتى تسعينيات القرن الماضي.

وكان للراحل - رحمه الله- دور بارز ولافت في الحفاظ على جزء مهم من الكويت القديمة ممثلة في دواوين أهل الكويت المطلة على البحر، وكذلك أصدر كتابا بعنوان «الألعاب الشعبية الكويتية» عام 1970، وأيضا أصدر كتابا بعنوان «تاريخ الغوص على اللؤلؤ» والمكون من جزأين عام 1975، وأقام متحفه الخاص والذي أعطى المجتمع من خلاله درسا قيما في حفظ التراث الكويتي القديم بمقتنياته النادرة.

وقد جمع رحلته العملية الطويلة والتي امتدت منذ عام 1950 وحتى عام 2010 الغنية بالعطاء والإنجازات في كتابه «رحلتي مع الكلمة» المطبوع عام 2010، ولم يصنع لنفسه طوال حياته هالة إعلامية على الرغم من الإنتاج الفكري التاريخي الكبير الذي قدمه لنا لمدة جاوزت الستين عاما.

وكانت وزارة الثقافة والفنون والتراث في قطر أصدرت كتاب «قطر في كتابات المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان» وهو من إعداد وتحرير علي شبيب المناعي وعلي عبدالله الفياض ويقع في 199 صفحة في طبعة فاخرة.

وفي رسالة بخط يد المؤرخ سيف مرزوق الشملان بتاريخ 9 أكتوبر 2011، تصدّرت الكتاب، يقر فيها بطباعة الكتاب، ويقول: «قطر وطني العزيز الثاني».

وتم تقسيم الكتاب إلى مقدمة وقسمين وخاتمة وملحق نماذج مقالات.

ويهدف الكتاب بحسب حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث إلى التأكيد ولو بشكل جزئي على الدور الرائد الذي قام به المؤرخ الكويتي المرموق سيف مرزوق الشملان وجهوده المتميزة في جمع وتوثيق التراث القطري والتعريف به على مدى عدة عقود ماضية، ومن ثم جدارة هذا الرجل العلم بالاحتفاء والتقدير، إبرازا لدوره ولأعماله وجهوده المخلصة التي قام بها خدمة للتراث القطري وتاريخ وتراث الكويت ومنطقة الخليج العربي.

وتضمن القسم الأول من الكتاب سيرة وأعمال المؤرخ سيف مرزوق شملان بن علي آل سيف، ورصدا لعلاقاته الوطيدة بقطر، بالإضافة إلى جهوده في جمع جوانب من التراث القطري. ولد المؤرخ سيف في فريج «آل شملان» بمدينة الكويت في حي الشرق بتاريخ 1/4/1927، وينحدر من أسرة آل سيف، وهي أسرة كويتية عريقة، واشتهرت أسرته منذ القدم بتجارة اللؤلؤ.

درس وتعلم الشملان في أول عهده في المدرسة الشرقية، ثم تابع تحصيله الدراسي، وهو يعد من الشخصيات المعروفة وأحد أبرز المؤرخين بدولة الكويت ومنطقة الخليج والعالم العربي، وبسبب علاقاته وعلاقة والده وجده برجالات بارزين على مستوى القيادة والحكم والسياسة والعلم، أصبحت ديوانيته ومتحفه الخاص بمنطقة «الدعية» فيما بعد مقصدا لشخصيات كويتية وخليجية وعربية مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وللمؤرخ علاقة وطيدة بالمرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي العالم والأديب والمؤرخ والمصلح الاجتماعي الكويتي المعروف، والذي كان له فضل كبير في توجيهه والاستفادة من علومه وطريقة تفكيره.

أول كتاب صدر للشملان هو «من تاريخ الكويت» عام 1959م، ثم كتابه الثاني «الألعاب الشعبية في الكويت» عام 1970، وبعدها بأربع سنوات أخرج للنور كتابه الموسوعي في جزئه الأول: «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي»، ووثق ما جاء فيه بالصور والخرائط، واستغرق في إنجازه عشرين عاما مسافرا وباحثا عن مادته العلمية.

وخلال مشاركته في مؤتمر المؤرخين الذي عقد بالدوحة عام 1976، أشار عليه عدد من المؤرخين والباحثين بترجمة موسوعته إلى اللغة الإنكليزية، وهو ما تأتّى له عام 2000م.

ويوثق المؤلف لعلاقة سيف الشملان بدولة قطر التي تعود بداياتها إلى منتصف شعبان 1336هـ الموافق لأغسطس 1943م، حين زارها لأول مرة صحبة والده مرزوق بن شملان بسفينته الشراعية إلى بندر الدوحة، ألقوا مرساتها بعد الظهر بقليل أمام مبنى البلدية القديم. واستمرت علاقته بقطر عندما زار الدوحة للمرة الثانية عام 1946م رفقة أبيه، ومكث فيها أكثر من شهر، وفي هذه الفترة أصبحت هناك مصاهرة بين محمد بن عبداللطيف المانع ومرزوق الشملان والد سيف، وأصبحت له أسرة مكونة من ثلاثة أبناء وبنتين.

وكان المرحوم مرزوق الشملان من التجار المعروفين في قطر، فقد أسس أول مصنع للثلج، بالإضافة إلى كونه عضوا في أول غرفة تجارة أسست في قطر، وعضوا في أول مجلس شورى في دولة قطر.

ولسيف الشملان بصمة بارزة وجهود جمة في جمع التراث القطري، عن طريق العمل الميداني ومصادر شفاهية، والتحقيق والكتابة والتصوير المؤرخ وجولاته الميدانية. يضم الكتاب بين دفتيه وثيقة مهمة عبارة عن مقال للمؤرخ الشملان بمجلة العروبة القطرية عام 1970، وبه الأربع نقاط التي اقترح الاهتمام بها آنذاك وجاءت بعنوان «كيف كانت قطر في الماضي.. وكيف هي الآن؟»، ومن هذه النقاط، دعوته للحفاظ على بعض البيوت القديمة والأماكن الأثرية، وعمل متحف لآثار قطر وتصوير البيوت والأسواق ثم تسجيل الأهازيج الشعبية وغيرها. وضم القسم الثاني من الكتاب «الغوص على اللؤلؤ في قطر، ثم لمحة عن تاريخ قطر، وذكرها في المراجع العربية القديمة وفي أشعار القدماء».

«المجلس الوطني» نعى الشملان

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ والكاتب والإعلامي المعروف سيف مرزوق الشملان (1927- 2021) الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في مجال التاريخ والتدوين والكتابة والتوثيق الإعلامي.

ونقل الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري تعازي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل وجميع العاملين فيه لأسرة الفقيد والعاملين في مجال التاريخ والتوثيق.

وأضاف د. الأنصاري «رحل عنا المؤرخ المعروف سيف مرزوق الشملان ليترك فراغاً واضحاً في مجال عمله التأريخي والتوثيقي لمحطات في تاريخ الكويت.

وحول انتاجه الأدبي والتأريخي قال د. الأنصاري «أسهم المؤرخ سيف مرزوق الشملان بإغناء المكتبة الكويتية والعربية بالعديد من المؤلفات الهامة ومنها المقالات والأبحاث في الصحف والمجلات الثقافية والأدبية الكويتية كمجلة «البعثة» الكويتية عن تاريخ إمارة قطر في عام 1952 حتى عام 1954، وقام بتقديم برنامج تلفزيوني بعنوان: صفحات من تاريخ الكويت، وصدر له كتاب: الألعاب الشعبية الكويتية 1968، وكتاب: من تاريخ الكويت 1959، وكتاب: الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي 1975.

وفي الختام أعرب د. الأنصاري عن خالص التعازي لذوي الفقيد ولجميع العاملين في مجال التاريخ والأدب داعياً المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر.

