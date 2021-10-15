لا تحرير لأسعار السلع في الوقت القريب

مال وأعمال

قالت مصادر لـ«النهار»: إن موجة تضخم كبرى يتوقع ان تضرب العالم قريباً، مع نمو حالي لأسعار السلع الرئيسة ودخول الدول المستهلكة في ازمة طاقة نتجت عن شح الامدادات وارتفاع الاسعار مع تنامي معدلات الطلب.

وبينت المصادر أن الجهات المختصة في الحكومة الكويتية ترصد عن قرب تحركات التضخم العالمي، ولا نية لتحرير الاسعار في القريب، حيث من المتوقع ان تدعم الدولة الاسعار حتى اكتمال التعافي الاقتصادي.

يأتي هذا وسط مخاوف تضخمية متنامية عالمياً، فيما بدأت كثير من البنوك المركزية في سحب حزم التحفيز النقدي الطارئة التي أطلقتها لمواجهة ركود الاقتصاد بسبب انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

ووفقاً لتقرير لبلومبرغ فإنه ومع تسارع معدل التضخم؛ يستعدُّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، في حين أنَّ أقرانه في النرويج، والبرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا من بين البنوك التي قامت فعلاً بزيادة أسعار الفائدة.

وفي خلفية هذا التحوُّل، ظهرت دلائل على أنَّ رعب التضخم الذي انتشر أخيراً لن يختفي قريباً وسط أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وزيادة الطلب بعد انتهاء الإغلاق، واستمرار عمليات التحفيز النقدي، ونقص الأيدي العاملة.

ما يزيد مهمة صنَّاع القرار تعقيداً؛ هو احتمال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التحذير من تَشكُّل بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.

ووضع ذلك قادة البنوك المركزية في مأزق، إذ يتناقشون حول أي الأخطار التي لها الأولوية في المواجهة. فاستهداف التضخم بتطبيق سياسة نقدية متشددة يضيف ضغوطاً على الاقتصاد، ومحاولة تحفيز الطلب، ربما تؤدي إلى مزيد من اشتعال الأسعار.

وفي هذه اللحظة يشعر كثير من قادة البنوك المركزية أنَّ خطر ارتفاع التضخم استمر أكثر مما توقَّع معظمهم.

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين الجديد لدى «بنك إنجلترا»، إنَّ «ميزان المخاطر يميل حالياً نحو تعاظم القلق بشأن معدلات التضخم المتوقَّعة، إذ يبدو أنَّ قوة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول مما توقَّعنا سابقاً». ولا يساور البنوك المركزية كلها القلق نفسه، ولا تسعى جميعها إلى تغيير الاتجاه، كما أنَّ مسؤولي «البنك المركزي الأوروبي»، و«بنك اليابان»، من بين رؤساء البنوك المركزية الذين يعتزمون الاستمرار في تحفيز الاقتصاد بجرأة.

ويتنبأ صندوق النقد الدولي أنَّ معدل التضخم في البلدان المتقدِّمة على الأقل سوف يتراجع إلى نحو 2% سنوياً. و قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنَّ البنك المركزي للولايات المتحدة قد يبدأ في تخفيف مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر المقبل، وقال، إنَّ ذلك يأتي في قمة أولويات البنك إلى جانب إقناع الأميركيين أنَّه لن يغفل عن معدل التضخم الذي تجاوز الأرقام المتوقَّعة. فيما يستعدُّ البنك المركزي الأوروبي لإجراء تحديث كبير على سياسته في ديسمبر القادم، عندما تكشف توقُّعاته حتى نهاية 2024 بأي قدر يمكن أن يتقدَّم معدل التضخم نحو الوصول بثبات إلى المستهدف الجديد المحدَّد عند 2% سنوياً.

ودفعت أزمات سلاسل التوريد العالمية، وعدد كبير من العوامل غير المتكررة الزيادة في الأسعار إلى مستوى أعلى من تلك النسبة، برغم أنَّ هذه الضغوط يُنتظر أن تنحسر تدريجياً على مدى شهور العام المقبل.

وقد قرر فعلاً صنَّاع السياسة النقدية بقيادة كريستين لاغارد إبطاء عملية شراء السندات التي أُقرت في برنامج مواجهة الجائحة في الربع الأخير من العام الذي تبلغ تكلفته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)، وربما يسمحون بانقضاء هذا البرنامج في مارس القادم.

وربما يُثبت النقاش الذي سيدور خلال الأشهر المقبلة حول كيفية إعادة تصميم برنامج شراء السندات القديم الذي يتبنَّاه البنك المركزي الأوروبي أنَّه أكثر إثارة للنزاع والجدل، إذ يدافع بعضهم عن سياسة أكثر مرونة وزيادة الوتيرة التي لا يرى آخرون ضرورة لها.

