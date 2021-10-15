«أسواق المال»: حظر تعامل كبار المُلّاك في أسهم «رمال»

مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 13/10/2021 والقاضي «بحظر تعامل كبار ملاك شركة رمال الكويت العقارية في أسهم شركة رمال الكويت العقارية المملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق مع الأطراف المعنية وصدور القرارات بشأن شبهات المخالفات أو الجرائم»، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين.

