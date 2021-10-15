46 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

واصلت مؤشرات البورصة أداءها المتباين للاسبوع الثاني على التوالي لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 46 مليون دينار فقط وبنسبة 0.22%، من 40.15 مليار دينار إلى 40.197 ملياراً، وذلك مع ارتفاع جماعي في ثلاث جلسات وتراجع في جلسة وأوضح محللون أن جلسات الأسبوع كانت إيجابية مدفوعة بشكل واضح من صعود الأسهم المتوسطة والصغيرة، وهو امتداد للاداء الإيجابي الذي سجلته هذه الأسهم في سبتمبر الماضي. وتوقع محللون أن تواصل البورصة نموها خلال الفترة المقبلة لاسيما مع ترقب المستثمرين لنتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي؛ لتأكيد وتيرة التعافي بعد بلوغ المناعة المجتمعية والتحصين ضد فيروس كورونا.

وأضافوا ان الأسواق العالمية شهدت تماسكاً عند مستويات مرتفعة، كما ارتفعت في أسعار النفط إلى مستويات جديدة لهذه الفترة، حيث لامست مستويات 84 دولاراً للبرميل الكويتي رغم انخفاضها الحالي إلى 82.6 دولاراً للبرميل ، الأمر الذي سيُخفف من الضغط على الميزانية ويعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.03% وبنحو 2.6 نقطة من 68883.5 نقطة إلى 6886.15 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% وبـ 17 نقطة لينخفض من 7478.4 نقطة إلى 7461.4 نقطة.

وزاد المؤشر الرئيس بنسبة 0.8% وبـ 48.5 نقطة من 5723.7 نقطة إلى 5772.26 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.3% وبنحو 18.5 نقطة من 5964.6 نقطة إلى 5983.2 نقطة.

وحققت، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 68 مليون دينار وبنسبة 0.22% من 30.24 مليار دينار إلى 30.17 ملياراً.

في المقابل، صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 1.1% وبقيمة 115 مليون دينار من 9.909 مليارات دينار إلى 10.025 ملياراً لتكسر حاجز 10 مليارات دينار لأول مرة. وشهدت وتيرة التداولات تراجع، لتنخفض السيولة بنسبة 1.2% من 264.1 مليون دينار إلى 260.7 مليون دينار، وهبطت أحجام التداولات بنسبة 16.42% من 2.1 مليار سهم إلى 1.8 مليار سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 4% من 72 ألف صفقة إلى 69 ألف صفقة.

