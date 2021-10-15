ارتفاع جماعي للمؤشرات.. للجلسة الثالثة

مال وأعمال

اكتست مؤشرات البورصة باللون الأخضر للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.17% وبنحو 11.7 نقطة إلى 6886.1 نقطة، وارتفع السوق الأول 0.02 نقطة إلى 7461.4 نقطة، وزاد «رئيسي 50» بنسبة 0.36% ليستقر عند مستوى 5983.2 نقطة، وحقق المؤشر الرئيسي نمواً بنحو 0.6% ليرتفع 34.5 نقاط إلى 5772.2 نقطة. وزادت أحجام التداول في جلسة أمس بنسبة 19.6% لتصل إلى 409.4 مليون سهم مقابل 342.2 مليون سهم مقارنة بالجلسة السابقة، كما ارتفعت السيولة بنحو 9.9% لتصل إلى 54.3 مليون دينار مقارنة بـ 49.4 ملايين دينار، صعدت الصفقات من 12.6 ألف صفقة إلى 14.5 ألف. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 1.11%، في وقت تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها «التكنولوجيا» بنحو 4.95%، في حين استقر قطاعا السلع الاستهلاكية والمنافع. 0?03% من خلال 56?4 مليون سهم تمت عبر 3887 صفقة بقيمة نقدية بلغت 22?7 مليون دينار (نحو 72?6 مليون دولار). في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 22 نقطة ليبلغ مستوى 5983?20 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?37% من خلال كمية أسهم بلغت 210?13 ملايين سهم تمت عبر 5678 صفقة نقدية بقيمة 17?5 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).

