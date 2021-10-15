استمرار تداول الشركات المدرجة حال خفض رأس المال

مال وأعمال

قالت البورصة إنه في ضوء التزامها بتقديم خدماتها وفق المعايير العالمية، فانه قد تقرر استمرار تداول الشركات المدرجة في حالات تخفيض رأس المال، وعليه لن يتم وقف تداول الشركة المدرجة في حالة تخفيض رأسمالها اعتباراً من تاريخ 14/11/2021.

وعملا بنص المادة (4-25) من قواعد البورصة والاتفاقيات المبرمة مع الوسطاء المرخصين والشركات التي تقدم خدمة التداول الالكتروني، فان البورصة تصدر تعليماتها الى الوسطاء المرخصين والشركات التي تقدم خدمة التداول الالكتروني بضرورة تحديث الانظمة التقنية والفنية الخاصة بها بما يتوافق مع هذا التعميم، وبحيث تظهر أرصدة العملاء لديها بعد تخفيض رأسمال الشركة المدرجة في ضوء إعلان الشركة المعنية عن استحقاقات الأسهم،

وتنوه البورصة إلى ضرورة التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الشأن.

وبناء عليه، سوف تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتطبيق قواعدها على حالات الإخفاق التي قد تنشأ بسبب تخفيض رأس المال.