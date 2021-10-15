انتهاء عملية استحواذ «نور الصالحية» على أسهم «عقار»

مال وأعمال

قالت شركة عقار للاستثمارات العقارية إن هيئة أسواق المال أعلنت انتهاء عملية الاستحواذ الإلزامي المُقدمة من شركة نور الصالحية العقارية على جميع أسهم «عقار»، بحسب بيان الأخيرة لبورصة امس ووافقت هيئة أسواق المال الكويتية في أواخر أغسطس الماضي، على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المُقدم من «نور الصالحية» على جميع الأسهم المتبقية في «عقار». وقالت «عقار» آنذاك، إن عرض الاستحواذ مقابل سعر مُقدم بقيمة 0.070 دينار (أي 70 فلساً) للسهم الواحد، علماً بأن فترة التجميع سوف تبدأ من 9 سبتمبر 2021 إلى 10 أكتوبر من العام نفسه.