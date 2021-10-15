«بريق» أعلنت إجراءاتها لعودة تداول الأسهم

مال وأعمال

أعلنت شركة البريق القابضة، عن الإجراءات التي قامت بها الشركة؛ للعمل على إعادة أسهمها للتداول في بورصة الكويت. وقالت «بريق القابضة» في بيان للبورصة، إن هيئة أسواق المال قامت بمراسلة الشركة بتاريخ 26 أغسطس 2021 بناءً على قرار الهيئة بإيقاف سهم الشركة عن التداول في السوق لحين استكمال المتطلبات الرقابية بتقرير التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة من 21 فبراير 2021 إلى 31 مارس من العام نفسه. وأوضحت «بريق القابضة» أنها قامت بعدة إجراءات حتى يتسنى للشركة إعادة أسهمها للتداول في بورصة الكويت.