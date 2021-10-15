التركيت: «بيتك» .. لتعزيز التحول الرقمي

مال وأعمال

شارك «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في الندوة الافتراضية لمجلس الأعمال الكويتي - الأميركي بعنوان «التسريع الرقمي والأمن السيبراني في القطاع المالي» التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وبحضور ومشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي المحلي وصناعة التكنولوجيا.

أثناء الندوة، قال رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك»، هيثم التركيت إن ضغوط التحول الرقمي المفروضة على نموذج العمل التقليدي للبنوك سواء في الكويت أو العالم زادت، لهذا بات تبني نهج مرن ضرورة لتطور هذه الصناعة.

وأضاف أن «هذا التطور يتطلب جهوداً متضافرة وتطبيق عمليات تشغيلية متطورة وعملية بالنظر إلى أن التكنولوجيا هي المحرك لتحول عالم البنوك. نحن نعيش في عصر التكنولوجيا المزعزعة حيث الابتكار بات إستراتيجياً للغاية بالنسبة إلى الصناعات التنافسية مثل البنوك».

ويرى التركيت أنه بناء على ما سبق، ستحتاج البنوك تبني ممارسات مرنة وتنظيم ورش العمل ذات الصلة والمشاركة فيها، وتوظيف موارد جديدة والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية «Fintech» لتسريع عملية التحول الرقمي. كما يجب أن تستبدل بالأنظمة القديمة أنظمة متطورة تمكنها تلبية الحاجة المتزايدة لتحسين نموذج العمل.

وأكد التركيت أن اعتماد الأنظمة المرنة يمكن أن يلبي الاحتياجات المتزايدة للرقمنة ويسهل هذا التحول الرقمي.

وخلال حديثه عن الأمن السيبراني، قال التركيت إنه يتعين على البنوك أن تعتمد على أحدث التقنيات والتعلم الآلي والأتمتة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني لديها، مؤكدا أهمية وعي العملاء الذي اعتبره ضروريا لتعزيز معرفة العملاء والمستخدمين، والدفع بالمضي قدما في عملية التحول الرقمي.

وفي الوقت نفسه، قال التركيت: إن «بيتك» ينظر إلى الأمن السيبراني من منظور مختلف، ويعتبره أحد عوامل التمكين لرحلة البنوك نحو التحول الرقمي، مؤكدا الحرص على الامتثال المستمر للمعايير التنظيمية والرقابية المحلية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني.

