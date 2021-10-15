الجمعية الكويتية لحماية البيئة كرَّمت «السور»

مال وأعمال

كرمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة شركة السور لتسويق الوقود ممثلا عنها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال الخرس وذلك نظرا للمساهمات التي قدمتها السور في دعم جهود الجمعية ومنتسبيها في عمليات الرصد البيئي خلال حفل اقيم لتكريم كوكبة من النخب الوطنية التي ساهمت في اثراء حلقات التعاون بين الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ونخب من المواطنين الخبراء المؤرخين للموروثات الوطنية المعنية بأصالة ومكونات الحياة الفطرية في الكويت، ويأتي ذلك التكريم لشركة السور لتسويق الوقود كأحد الرعاة الرئيسيين لإنتاج البرامج وذلك في ضوء سلسلة دعمها المتواصل للمسؤولية الاجتماعية.

بهذه المناسبة أكدت «الفا» في بيان صحافي إن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة تعتمد على ألية منظمة تهدف لرصد وضمان التزام «السور» بدعم وتحفيز أنشطة الهيئات والجمعيات المجتمعية لتتمكن من تأدية دورها وأنشطتها على البيئة والمستهلكين والعاملين، وكذلك المجتمعات المحلية.

واضافت إننا جميعا امام مسؤولية مجتمعية في المحافظة على بيئة الكويت وحياتها الفطرية كونها تعد أحد أسس الطبيعة الكويتية التي تتطلب منا تعزيز وتنمية قدراتها للبقاء كموروث وطني مؤكدة أن الشركة لن تتواني في المساهمة بمثل هذه المشاريع الوطنية والبيئية لا سيما الحياة الفطرية.

وأوضحت إن «السور» تقدم كل السبل والدعم للجمعية الكويتية لحماية البيئة. مشيدة بدورها الحيوي في نشر المعلومات الخاصة بجميع الجوانب البيئية المتعددة في برامجها الثقافية ما ينعكس على الأمن البيئي واهتمام الدولة بجميع مؤسساتها لهذا المجال ولاسيما بما يعزز نشر الوعي والثقافة بالقانون البيئي.

ومن جهتها اعربت الجمعية الكويتية لحماية البيئة وفريق عمل البرنامج التلفزيوني البيئي التوعوي «كل يوم كشته» على الحدود، عن شكرها وتكريمها وثنائها لشركة السور لتسويق الوقود عرفاناً بدعمها) وتقديراً لجهودها بالمساهمة برعاية ودعم مقطوع لسلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في دولة الكويت – الموسم السادس والتي تعد من باكورة برامجها «كل يوم طير» وتبعه برامج «كل يوم نبتة» وبرنامج «كل يوم يال» وبرنامج «كل يوم سمكة» وبرنامج «كل يوم كشتة» التي لاقت نجاحاً منقطع النظير على الوسط الاجتماعي والإعلامي.

