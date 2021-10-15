«الأهلي المتحد»: 20 رابحاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

أجرى البنك الأهلي المتحد السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالكثير من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 20 عميلاً على 1000 دينار لكل منهم وهم: جلال مشبب السهلي، وفيصل بدر عبدالله البدر، وطارق محمد السرور، ومي محمد الحمد، وخديجة فاضل الفهد، وأوروين سينين فرناندس، وأحمد عبدالله محمد الفيلكاوي، وكرستوفر فرانسيس بريتو، ومحمد خالد الربيعان، وعبدالله إسماعيل العنزي، وبدر صالح العنزي، وأحمد حسين جوهر، وعبد العزيز خالد الهول، وفرح حسين الجطيلي، وعارف عبدالرحمن محمود، وجدعان المطيري، ومحمد نواف النجدي، ووليد أحمد البندري، وعلي حمد الجويعد، وفاطمة أحمد حمزة.

وتتضمن سحوبات الحصاد كثيراً من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف د.ك في عيدي الفطر والأضحي وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف د.ك أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف د.ك لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، قُدِّم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف د.ك حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 د.ك في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة لدخول السحب.

