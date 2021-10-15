«زين» الراعي الرئيس لأكبر دوري كرة قدم للهواة

مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها الرئيسة دوري SFL أكبر دوري كرة قدم للهواة في البلاد، والذي يهدف إلى خلق مُجتمع رياضي لفئة الهواة وتهيئة بيئة ذات أجواء احترافية لهم مع تشجيع المواهب المحليّة على إبراز طاقاتهم الرياضية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها تجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلّية، خاصةً تلك التي تستهدف اللاعبين الهواة من الشباب وتُحفّزهم على إظهار مهاراتهم وطاقاتهم في أجواء مُنظّمة واحترافية. ويهدف دوري SFL إلى خلق مُجتمع رياضي لفئة الهواة، وتشجيع المواهب على إبراز طاقاتهم، والمُساهمة بتطوير رياضة كرة القدم في الكويت، وتوريد المواهب للأندية الرسمية، ومعايشة الهواة لأجواء التنظيم الاحترافي، بالإضافة إلى غرس القيم الحميدة من خلال الحملات التوعوية.

ويضم الموسم الرياضي للدوري 4 بطولات، وهي دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، وكأس الرابطة، وكأس السوبر، ويُشارك في الموسم أكثر من 80 فريقاً تجري تصفيتها إلى 40 فريقاً، ثم تقسيمها ما بين فرق الدرجتين، أما بطولة السوبر فتجمع ما بين بطل دوري الدرجة الأولى وبطل الكأس، وتقام المباريات بشكل أسبوعي وسط إجراءات احترافية وبوجود طاقم إداري وتنسيقي من المتطوعين.

وتؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم الكثير من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.

