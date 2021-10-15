«الطاقة» تهدِّد التعافي العالمي.. المستهلكون قلقون

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قال أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو للصحافيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو: إن الضبابية فيما يتعلق بجائحة «كوفيد-19» لا تزال تؤثر في سوق النفط.

وقلصت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021، في أحدث تقرير شهري لها، مع الحفاظ على توقعها لعام 2022. لكن، قالت المجموعة إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يعزز الطلب على المنتجات النفطية.

وارتفعت أسعار النفط، امس معوضة خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 83.46 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بـ 0.3%. وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 80.66 دولاراً للبرميل، بعد تراجعها بـ 0.3%.

وقال المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز هيرويوكي كيكوكاوا: «يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي».

كما لاقت الأسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض ??في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 5.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، وفقا لمصادر السوق التي اطلعت على بيانات المعهد.

وقالت المصادر إن معهد البترول الأميركي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت بـ 4.6 ملايين برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بـ 2.7 مليون برميل.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 700 ألف برميل.

في وقت قالت وكالة الطاقة الدولية امس إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط نصف مليون برميل يوميا، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

الوكالة التي مقرها باريس أضافت في تقريرها الشهري عن النفط «أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحول إلى النفط لإبقاء استمرارها وتواصل العمليات».

وذكرت «يضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضا إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي».

