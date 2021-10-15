تدفُّقات السيولة قفزت بأسعار الأسهم

مال وأعمال

حاول، الفيزيائي الذي تحوَّل إلى مدير مالي في باريس جان فيليب بوشود، أن يقنع أقرانه من أصحاب الفكر التقليدي على مدار سنوات بفكرة جامحة، مفادها أنَّ شراء الكثير من الناس واحداً من الأسهم، يدفع سعره إلى الارتفاع.

مهلاً. هل هذا واضح؟ ليس صحيحاً. فعلى مدار عقود من الزمن؛ تأسست النظرية المالية على أساس أنَّ سعر السهم يعكس كل شيء معروف في لحظة ما عن قيمة الشركة. فعندما تعلن الشركة عن تحقيق أرباح معينة، يرى بعض المتداولين أنَّ في ذلك إشارة إلى صعود السهم، لكنَّ بعضهم الآخر يرون العكس. وهنا، يحدث التداول بينهم، والذي يؤدي إلى ثبات السعر. لكن ذلك النموذج لا يأخذ في الاعتبار حجم الأموال المتدفِّقة، إن كانت مليون دولار أو هي مليار. فمع نهاية الأمر؛ يكون هناك بائع مقابل كل مشتر. وفي حالة تدفُّق المشترين، ودفع السعر إلى الارتفاع بشكل كبير، سيكون هناك في المقابل بائعون يتدخَّلون بسرعة للاستفادة من ذلك.

لكن وجهة نظر بوشود البديهية ترى أنَّ التدفقات النقدية تحرِّك الأسعار بالفعل إلى أعلى، وتحظى تلك النظرية باهتمام المستثمرين المهتمين بالبيانات، والمعروفين باسم «مؤيدي التحليل الكمي». وقد ظهر ذلك الأمر بشكل جزئي، عندما قدَّم الأكاديميان كزافييه غابيكس من جامعة هارفارد، ورالف كويجن من جامعة شيكاغو، ورقة بحثية مؤثرة عام 2020، طرحت مسألة توقيت الشراء، فقد ركَّزت على الارتفاعات الحادة في أسعار الأسهم بسبب تدفُّق المستثمرين الجدد، بعد المناقشات التي شهدتها منصة «ريديت» (Reddit).

