مصر انضمت إلى مؤشر «جي بي مورغان»

مال وأعمال

قال بنك جي بي مورغان في مذكرة بحثية: إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير. سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85 %. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام. وقال محللو بنك جي بي مورغان في أبريل إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر سيستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر. وتسعى مصر أيضا إلى إدراج دينها المحلي في «يوروكلير»، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية، وتأمل في الانضمام إلى «يوروكلير» في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق، هو نوفمبر.