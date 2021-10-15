«الفدرالي»: تقليص تدريجي للتحفيز

مال وأعمال

يمكن لمسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي البدء في تقليص الدعم غير العادي التي قدموها للاقتصاد بحلول منتصف نوفمبر، وفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي في سبتمبر.

وأشار ملخص الاجتماع إلى أن الأعضاء يشعرون بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد اقترب من تحقيق أهدافه الاقتصادية، ويمكن أن يبدأ قريباً تطبيع السياسة عن طريق تقليل وتيرة مشترياته الشهرية من الأصول.

في عملية تعرف باسم التناقص التدريجي، سيخفض «الاحتياطي الفدرالي» مشترياته الشهرية بقيمة 120 مليار دولار من السندات ببطء، حيث أشار المحضر إلى أن البنك المركزي سيبدأ على الأرجح بتقليص 10 مليارات دولار شهرياً في أدوات الخزانة و5 مليارات دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ويشتري الاحتياطي الفدرالي حالياً ما لا يقل عن 80 مليار دولار من أدوات الخزانة (السندات والأذون)، و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

سيكون التاريخ المستهدف لإنهاء عمليات الشراء في حال عدم حدوث أي تطور جوهري، هو منتصف عام 2022.

بدورها، قالت كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في «تشارلز شواب»، كاثي جونز: «إذا أعلنوا التناقص التدريجي في نوفمبر، فلا أفهم سبب انتظارهم».

وأضافت: «يجب عليهم البدء»، وأوضحت أنها فوجئت بتدوين في المحضر مفاده بأن أعضاء عدة «يفضلون المضي قدماً بوتيرة أسرع».

من بين الأعضاء، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في «سانت لويس»، جيمس بولارد، الذي يعتقد أن التناقص التدريجي يجب أن يكون أكثر شدة في حال احتياج بنك الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل لمكافحة التضخم المستمر.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، صوتت اللجنة بالإجماع على إبقاء معدل الاقتراض القصير الأجل للبنك المركزي عند صفر إلى 0.25%.

كما أصدرت اللجنة ملخصاً لتوقعاتها الاقتصادية متضمناً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة. في حين قلص الأعضاء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، لكنهم رفعوا توقعاتهم للتضخم، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون أن تكون البطالة أقل من التقديرات السابقة.

