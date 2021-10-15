التقرير اليومي للبورصة

الجمعة 15 أكتوبر 2021 ,9 ربيع الأول 1443
رقم العدد:
4327
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
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