الفقيعي: اتحاد المزارعين حقق إنجازات لافتة

النهار Weekend

في ثقة كاملة وبنبرة هادئة، أكد المزارع عادل الفقيعي أن المنتجات المحلية الكويتية استطاعت أن تلبي حاجة السوق من المنتجات الزراعية، خلال أزمة «كورونا» وبخاصة تلك الفترة التي أغلقت فيها المنافذ، فلم يعد شيء يأتي إلى البلاد من خارجها.

وأضاف في حوار مع «النهار» ان اتحاد المزارعين حقق انجازات مشهودة خلال الفترة الماضية وتمكن من تخفيض سعر لتر الديزل 50 فلساً إذ أصبح بـ 70 بدلاً من 120.

وتطرق الفقيعي إلى جوانب أخرى في حياة المزارعين الكويتيين، لافتا الى انه بامكانهم تعزيز الأمن الغذائي إذا توافرت لهم الظروف المناسبة من ناحية الدعوم والتشجيع.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع المزارع عادل الفقيعي:

? في البداية، لنتعرف على بدايات المزارع عادل الفقيعي؟

? بدأت النشاط الزراعي عام 1998م، حيث انطلقت من مزارع الوفرة بزراعة الأعلاف الخضراء في سبيل المساهمة بتوفير احتياجات مربي الحلال بأسعار مناسبة للجميع، وذلك الى حين التوجه للزراعة الحقلية بغرس بذور الثمريات من الكوسا والزهرة والملفوف والبروكلي والقرع بالاضافة الى اصناف اخرى تميزنا بها مثل الذرة، ثم انتقلت عام 2005 الى مزراع العبدلي حيث ابتعت لي مزرعتين بمساحة 100 الف متر مربع، ثم بدأت بالتوسيع والتطوير في الزراعة مرحلة تلو الاخرى خطوة بخطوة حتى بدأت بانشاء البيوت المحمية الى جانب الزراعات الحقلية، حينها لمست آنذاك المردود المادي، اذ كانت العائدات من الزراعة المحمية افضل من الزراعة الحقلية، الامر الذي دفعني الى التوسع في الزراعة المحمية بزيادة انشاء اعداد البيوت المحمية حتى وصل عددها 160 بيتا محميا لمختلف الثمريات.

الأمن الغذائي

? ما انواع الزراعة التي تعتمد عليها لانتاج المحاصيل في ظل تنوع الزراعات من حقلية ومائية وبيوت محمية وعضوية؟

? هناك الكثير من الأصناف التي نهتم بزراعتها، وهي تلك الأصناف المطلوبة في السوق وعليها إقبال من قبل المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

? كم تبلغ مساحة المزرعة، ومما تتكون وما انواع المحاصيل التي تنتجها وتتميز بها مزرعة ابو علي؟

? تزيد مساحتها عن 100 الف متر مربع، وتحتوي على مختلف اصناف الخضروات، مثل الفلفل البارد والحار، وكما ذكرت الزهرة والقرع والكوسا والباذنجان بالاضافة الى الطماطم والخيار والبطاطس وأخرى، مثل الفروالة، وجميعها تعد اصنافا ممتازة.

? هل انتاج المزرعة على مدى العام ام في اشهر معينة؟ وكم تبلغ الكميات التي تحصد في اليوم الواحد؟

? أيام الذروة، يكون الحصاد بحسب الانتاج، وذلك خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث يخرج من المزرعة ما يتراوح من 1000 الى 1200 صندوق من مختلف الخضروات، واحيانا يخرج من المزرعة للنوع الواحد 600 صندوق، مثلا الزهرة يصل الانتاج شبه يومي الى 600 صندوق وذلك لمدة شهر كامل، ووزن الكرتون الواحد يصل الى 6 كيلو، بمعدل نحو 6 اطنان.

? هل تعتقد ان المزارع الكويتي باستطاعته المساهمة في تعزيز الامن الغذائي؟ وكيف؟

? بالتأكيد، فقد اثبت المزارع الكويتي وجوده اثناء ازمة «كورونا»، وكل من تواجد على ارض الكويت شاهدوا دور المزراع الكويتي والانتاج الوطني، لاسيما مع بدء الازمة، حيث لم يدخل الى الكويت الخضار من الخارج بسبب اغلاق المنافذ البرية والبحرية الى جانب الجوية، وهو الامر الذي أسهم فيه المزارع الكويتي بتغطية حاجة السوق بنحو 80% وذلك من دون تحضير، وعند التحضير فستكون التغطية افضل بكثير من ذلك.

تكاليف باهظة

? هل الزراعة في الكويت مكلفة؟ ولماذا؟

? المزارع الكويتي يتحمل تكاليف باهظة الى جانب الجهود الكبير، في سبيل انجاح نشاطه وتفرده في توفير المحاصيل الزراعية ذات جودة عالية، فهو يعمل ويعتني بدءا من اصلاح الارض وتهيئتها للزراعة ومرورا باختيار البذور الجيدة وغرسها ومتابعة ظهورها وحتى قطف المحاصيل بعد مرور ما يعادل 4 اشهر، وهنا تصل كلفة الشتلة الواحدة الى ما يقارب نصف الدينار، اي 1000 دينار مقابل 2000 شتلة، هذا فضلا عن تكاليف العناية بها من اسمدة وادوية بالاضافة الى الأيدي العاملة التي اصبحت اجورها مرتفعة عن السابق.

? هل الآلية الحالية لتسويق المنتجات الزراعية المحلية مثالية؟ أم انها تحتاج الى التطوير؟

? تسويق المنتجات الوطنية عبر المافذ التسويقية لم يكن مثالياً وليس بمستوى الطموح، ونأمل ان تشهد التطوير بما يحقق طموح جميع المزارعين والمستهلكين.

الماء والكهرباء

? ما المشاكل والعراقيل التي تواجه المزارع الكويتي؟

? نعاني الكثير من المشاكل، على سبيل المثال لا الحصر، انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، الى جانب انقطاع الماء المعالج بين الحين والآخر وأسباب فنية خاصة بالصيانة، ومنها تسرب المياه عبر الخطوط، حيث إنه في بعض الاحيان «يبنط» خط الماء، ما يحتاج وقتاً الى اصلاحه في حين أنه من المفترض الا ينقطع الماء عن المزارع، وهو الأمر الذي دفعنا الى الاستعانة بمكائن التحلية وتوفيرها في المزراع والتي تعمل على تحويل المياه المالحة الى ماء حلو.

? في حال انقطاع الماء المعالج ايهما افضل توفير الماء عن طريق التناكر أم عن طريق مكائن التحلية؟

? بالتأكيد مكائن التحلية افضل، لأنها توفر على المزارع بنسبة 50 في المئة من تكاليف الماء، وهذا افضل من توفير الماء عن طريق التناكر، مع الأخذ بالاعتبار ان طوابير نقل المياه عن طريق التناكر اصبحت مزعجة، اذ لا يستطيع التنكر الواحد اتمام عملية النقل اكثر من مرتين في اليوم الواحد، بالرغم من ان المزراع يحتاج الكثير من المياه في عمليات الري الزراعي وتزويد المحميات بالمياه، بالاضافة الى اللوازم التي تحتاج ذلك ومنها «كرتون المحميات» التي تسهم في عملية التبريد، وهناك من يقدر من المزارعين بأن احتياجه من الماء يتراوح من 50 الى 60 الف جالون يوميا.

الدعم حسب الفواتير

? نلاحظ خلال الفترة الأخيرة عزوف بعض المزارعين عن ممارسة النشاط الزراعي؟ فما الأسباب؟

? انا من ضمن المزارعين الذين اوقفت جزءا من النشاط الزراعي في بعض المحميات، وذلك لأسباب عدة، اولها الحكومة معطية ظهرها للمزارع وصادة عنه.

? ولكن الحكومة وفرت الدعم للمزارعين؟

? الدعومات لم تصل الى المزارع بالشكل الصحيح.

? لم يغط التكاليف، ام لم تصل؟

? لم تصل.

? كيف؟

? على سبيل المثال لا الحصر، المزراع عندما يقوم بتوفير 30 او 40 طنا من البطاطس في السوق، يحسب له على الطن الواحد 50 دينارا، اي من المفترض ان يصرف له 2000 دينار، في حين نجد ان الصرف لا يتجاوز 350 دينارا، وعندما نستفسر عن ذلك نجد من يبرر لنا في الجهة المختصة بصرف الدعومات، بأن الدعم صرف بحسب الفواتير التي وصلت، وهنا المزارع الذي لم يكون له «خُلق» في المطالبات يروح عليه حقه ومنهم من فئة كبار السن، والذي يطالب بحقه يحتاج ما يثبت ذلك من خلال الفواتير، وهنا يتطلب من المزراع الرجوع للدلال للحصول على الفاتورة وكذلك الرجوع لاتحاد المزارعين، الامر الذي يجب ان يكون فيه المزارع دقيقا في هذا الجانب حتى لا يضيع حقه.

? هل تقصد ان هناك سرقات تحدث من خلال هذه الآلية؟

? لا اتهم ولا اظلم احدا، وانما هناك تقصير في هذا الجانب.

? هل هيئة الزراعة تقوم بدورها تجاه دعم المزارع المنتج بالشكل المطلوب؟

? لم تقم بالشكل المطلوب، لابد من تحقيق التطوير بما يصب لصالح المصلحة العامة، وذلك بدءا من تغيير الدماء في تولي المناصب الاشرافية في الهيئة، فهناك طاقات شبابية تحمل عقولا نيرة وأفكارا متطورة، بالامكان الاستفادة منهم في القطاع الزراعي، وتعيينهم في الهيئة.

اتحاد المزارعين

? كيف ترى دور اتحاد المزراعين؟

? لا توجد علاقة بيني وبين الاتحاد، ولكن للأمانة الاتحاد حقق انجازا خلال الفترة الاخيرة لاسيما بتوفير الديزل بسعر مدعوم فكان سعر اللتر الواحد من الديزل 120 فلسا واصبح الآن 70 فلسا، اي وفر نحو 50 فلسا على المزارع، حيث كان الدرب الواحد يكلف على المزارع ما يقارب 14 دينارا الآن انخفضت الكلفة الى نحو 7 او 8 دنانير تقريبا، وعند الحساب الشهري يكون المبلغ مجديا بما يغطي راتب عامل، كما ان الكرتون في السابق كانت كلفته 47 فلسا ولدى الاتحاد 41 فلسا، بما يوفر 4 فلوس للكرتون الواحد.

? وهل لديك برنامج او رؤية مستقبلية للتوسع وتطوير الانتاج المحلي؟ الى ماذا يطمح المزارع عادل الفقيعي؟

? الزراعة اصبحت بدمي، لا استطيع توقيف النشاط الزراعي، ونأمل الاهتمام الحكومي في القطاع الزراعي، وهناك شباب مبدعون يجب تقديم الدعم لهم، فمن يحب الزراعة يحب ارضه، وأرجو الدعم الحكومي الحقيقي لفئة الشباب فهم فاعلون ومبدعون في مختلف مشاريع الامن الغذائي سواء في الجانب الزراعي او في انتاج الدواجن وغيرها من الانعام مثل تربية الاغنام والماعز والابقار.

? هل من كلمة اخيرة او موضوع ترغب التحدث فيه؟

? نحن في خدمة الوطن والمواطن، واعلن عن استعدادي لدعم أي فرد لديه رغبة بالتوجه نحو القطاع الزراعي، وأقف بجانبه منذ بداية الزراعة وحتى حصد المحاصيل.

مخزون الخضار

أكد المزارع عادل الفقيعي ان المخزون الغذائي من الخضار متين جدا، حيث «ينزل» السوق بشكل يومي من مزرعة الفقيعي آلاف الصناديق من الخضار تعادل كميات كبيرة من الاطنان، مشيرا إلى ان المنتج الكويتي طازج 100%، إذ ان المزارعين لا يستخدمون الكيماويات.

فراولة متميزة

أشار الفقيعي إلى ان المزرعة اصبحت تنتج كميات كبيرة من الفراولة المميزة، مشيرا إلى ان هناك شبرة مخصصة عضوية 100% لم يدخل فيها رش الأدوية ولا كيماويات، كما اننا نستخدم الأسمدة العضوية بنسبة 100%.

اكتفاء ذاتي

قال الفقيعي: ان المزارعين اصبحوا قادرين على تصدير الخضار إلى الخارج، ولا نحتاج «كرتونا» واحدا يأتينا من الخارج، وذلك من مختلف الاصناف، عدا عن اصناف محدودة لم يزرعها المزراع لانها تحتاج وقتاً طويلاً وأسعارها بسيطة.

خصومات ودعوم

أكد الفقيعي انه ليس هناك اهتمام بالمزارع، وهناك تأخير في صرف الدعوم، وتلحقها خصومات على الدعوم، مشيرا إلى ان الوسيط هو المسيطر على السوق، مبينا اخرجوا من تسويق المنتجات عن طريق الجمعيات التعاونية، معربا عن استنكاره حول بيع الخيار احينا بسعر 150 فلسا في حين المستورد يصل إلى 800 فلس.

جدوى الطماطم

ذكر الفقيدي انه في العام الحالي لم يزرع الطماطم، لانه اصبحت لا جدوى من زراعتها نظير عدم تطبيق الرزنامة الزراعية واستيراد الطماطم من الخارج في اوقات الذورة، لا سيما ان زراعة الطماطم أصبحت مكلفة.

الرزنامة الزراعية

أعلن الفقيدي عن تأييده مقترح وقف الدعم على المزراعين، نظير تطبيق الرزنامة الزراعية وايقاف استيراد الخضار من الخارج وقت الذورة، مع تحديد السعر الأدنى للصنف.

الوسطاء المخالفون

ذهب الفقيدي إلى ان هناك من الوسطاء في سوق الخضار مخالفين لقانون الاقامة، موضحا ان منهم خدم بيت وعمال مزارع، غير انهم محميون من بعض التجار.