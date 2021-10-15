أول مضيفة في الخطوط الجوية الكويتية

الاخيرة

للأوائل في أي مجال مكانة ملحوظة، واحاديثهم شائقة لا تخلو من طرافة لما فيها من ذكريات تتصل بماضي النشوء، ومسيرة التطور، وحاضر الارتقاء، وما بين ذلك من احداث وتجارب تترك انطباعاتها الذاتية في ذاكرة الاوائل، وقد تغيب عن اذهان غيرهم. حديث الذكريات هنا تدلي به على السجية، السيدة سلوى يوسف ابوسمرة، اول مضيفة جوية التحقت بالعمل في الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 1954 واسمها آنذاك شركة الخطوط الجوية الكويتية الوطنية المحدودة.



ذكرت المضيفة الاولى ان تعيينها تم في منتصف نوفمبر 1954 وانها تلقت التدريب على الاسعافات الأولية والتمريض في مركز الصليب الأحمر في بيروت بتكليف من الشركة، لأن عمل المضيفة آنذاك كان ينصب على العناية بالركاب الذي يتأثرون بالضغط الجوي أو الذين يصيبهم الدوار والاضطراب النفسي بسبب المطبات الهوائية فيحتاجون الى حقن أو حبوب مهدئة. ظلت المضيفة الاولى والوحيدة لمدة خمسة أشهر، بعدها عينت الشركة مضيفة ثانية وثالثة عام 1955، واثنتين في العام التالي.

واشارت الى انها كانت الموظفة رقم 4 في عهد تعاون الخطوط الجوية الكويتية الوطنية المحدودة مع الخطوط الجوية البريطانية، فلما تحولت إلى مؤسسة أصبح رقمها الوظيفي 57. وكانت تقوم بوظيفة المضيفة في الفترة ما بين افتتاح خطي البصرة وبيروت في 17 مايو 1945، وتاريخ تعيينها في نوفمبر من السنة نفسها مع السيدة جيني زوجة الكابتن جيبسين -وهو أول طيار في الشركة- كان يكلفها فتقوم بالمهمة كلما اقتضت الحاجة القيام برحلة، علما بان اغلب الرحلات كانت رحلات خاصة أو مؤجرة، تنقل كبار التجار، وموظفي شركة البترول، وما يتعلق بهم من مواد الشحن. وتذكر سلوى ان اسطول الشركة بدأ بطائرتين من طراز داكوتا، سميت احداهما كاظمة والثانية وارة سعة كل منهما 28 مقعداً بالاضافة الى اربعة مقاعد لطاقم الطائرة المكون من: طيار أول، ومساعده، وضابط لاسلكي، ومضيفة واحدة، وانضمت للاسطول فيما بعد طائرات هيرميز تستوعب 64 راكبا وخمسة ملاحين، ثم الطائرات من طراز الفايكاونت والكوميت.



وقالت: كان التشغيل آنذاك الى البصرة، وبيروت، والقدس، ودمشق وعبادان، حيث كانت للشركة مكاتب ووكلاء في تلك المدن كلها، كانت تقوم برحلات خاصة كثيرة إلى جدة والبحرين، وكنا نقوم برحلتين أو ثلاث إلى البصرة يوميا، وكذلك الى جدة في موسم الحج، وكانت تستغرق رحلة بيروت ست ساعات، وجدة خمس ساعات، والبصرة ساعتين ونصف تقريبا، وكنا نقدم للركاب وجبات جافة مغلفة في صناديق ورق مقوى، وعن متاعب المهنة قالت: كان العمل مرهقا بسبب بدائية الطائرات وتعدد الرحلات يوميا، خصوصا في الفترة التي كنت فيها المضيفة الوحيدة، لكن كل المتاعب كانت تهون بسبب الجو العام الذي كان يحيط بي في العمل خاصة وفي الكويت عموما، فقد كان الجميع ومازالوا يحيطونني بالعطف والتقدير، وابرز ما كان يميز الكويت في هذه الحقبة هي الامانة المطلقة، بدرجة ان كبار التجار كانوا يرسلون السيارات المحملة بالبضائع فتفرغ على ارض المطار تمهيدا لشحنها الى كراتشي وبومبي وغيرها فلا يتطلع اليها احد او يمسها بسوء، وظلت هذه الامانة سائدة حتى عهد قريب، الى ان ازدحمت الكويت بأناس من جنسيات مختلفة.

واضافت المضيفة الاولى التي تجيد ثلاث لغات: كانت الحياة حلوة رغم ما فيها من مشقة وما كنت لا ترك مهنة خدمة المسافرين، بعد ان وصلت في عام 1961 الى رتبة رئيسة طاقم المضيفات، لولا اني اصبت بارتفاع ضغط الدم وصداع مزمن فصدر قرار طبي بمنعي من الطيران ما لم اتحمل مسؤولية ما ينتج عن استمراري في الطيران.



كان للمؤسسة مكتب للادارة في بناية ثنيان الغانم ولم تكن فيه بدالة، ورأفة بي، وحتى استمر في عمل انا محتاجة اليه، اقترح السيد نصف اليوسف -رحمه الله- تركيب بدالة بخطين للمكتب، اعمل عليها حتى لا اترك المؤسسة نهائيا، والحق ان قيادات المؤسسة المتتابعة احاطتني بكل عطف وتقدير، وما اكثر الموظفين الذين التحقوا بالمؤسسة وتركوها وبقيت أنا جزءا معززا من ماضيها وحاضرها، اعتز بنموها، وافخر بتطورها، وشتان ما بين الداكوتا والجامبو، ومضيفة في سابق الزمان وجيش من المضيفات والمضيفين الان، لم يكن في ايامي مركز تدريب كويتي، ولا مجسم للتدريب، ولا ادارة هائلة تعتمد على نفسها في كل التخصصات، ولاشك في ان الفضل في وصولها الى مستوى شركات الطيران العالمية يرجع الى صبر المؤسسين الاوائل وتضحياتهم، والجهود المخلصة التي بذلها من خلفوهم، والحق ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تقدمت بمعدل كبير جدا خلال السنوات الماضية.



وختمت رائدة مضيفات الخطوط الجوية الكويتية حديث الذكريات بنصيحة الى كل مضيفة، فقالت: المضيفة الناجحة هي التي تتجرد من ذاتها، وتتقمص شخصية المؤسسة التي تعمل في خدمتها، وتدرك ان سلوكها وتصرفاتها وخدماتها محسوبة على سمعة المؤسسة سلبا او ايجابا، لان المضيفة عنوان المؤسسة عليها ان تتذكر دائما الشعار القائل المسافر دائما على حق وان اخطأ، وان تدرك ان المسافر يضطرب نفسيا عندما يركب الطائرة، فاذا هي استطاعت بابتسامتها وحسن معاملتها ان تشعر كل راكب بانه موضع عناية خاصة، فقد بلغت قمة النجاح في اداء واجبها.