«القنبلة الذكية».. علاج مضاد للشيخوخة

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طورت مجموعة بحثية دولية عاملًا جديدًا يتخلص بشكل انتقائي من خلايا الشيخوخة في الجسم، ويعد هذا إنجازًا رائعًا للبشرية جمعاء.

مع تقدم العمر، يتراكم المزيد والمزيد من الخلايا المسنة في الأنسجة.

ويتباطأ التمثيل الغذائي للطاقة في الأنسجة، ويتراكم المزيد والمزيد من الطفرات، ويتوقف جهاز المناعة عن تطهير الجسم من المواد غير الضرورية لفترة طويلة. وترتبط العديد من الأمراض العصبية التنكسية (خرف الشيخوخة ومرض ألزهايمر) وتطور السرطان بعملية الشيخوخة الخلوية.

الدواء الجديد «سينوليتيك» ينقذ الجسم من الشيخوخة والأمراض ذات الصلة.

ويحدث التطهير المستهدف للأنسجة من كتل الخلايا المتشيخة بمساعدة العلاج المبتكر بالأجسام المضادة التي تعمل بمثابة «قنبلة ذكية». وهي مصممة للتعرف على الخلايا الميتة وتدميرها.