«فورسيزونز الرياض».. عـالم من الفخامة والرقي

النهار Weekend

يَقع فندق فورسيزونز الرياض في برج المملكة الشاهق في سماء العاصمة السعودية، ويُعد مركزاً مُفعماً بالحيوية والنشاط ويتميز بالأناقة الفارهة والإطلالات الساحرة وواحداً من أفخم فنادق مدينة الرياض المرموقة فئة 5 نجوم. ويجمع الفندق بين مجموعة متنوعة من الأجنحة الفاخرة والغرف المتميزة ليناسب متطلبات جميع الزائرين.

موقع الفندق المتميز يجعله الوجهة المثالية لزيارات العمل أو الترفيه، فهو قريب من المناطق الرئيسة للتجارة ومراكز التسوق وكذلك المواقع الفنية والثقافية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الوصول إلى مركز المملكة للتسوق مباشرة من لوبي الفندق ويحتوي المركز على ثلاثة طوابق من الأسماء التجارية الراقية ومنطقة ترفيهية للأطفال بعنوان «سباركيز».



وديكورات الفندق الداخلية ذات تصميم فريد وجديد، تتميز بالتراث السعودي الأصيل والحِرَف اليدوية القديمة تعود إلى الحياة من جديد، لتقدم بمُنتهى الشغف تجربة فريدة في الخدمة المُخصصة والضيافة المدروسة. ويتضمن فندق الفورسيزون الرياض 274 غرفة واسعة بما في ذلك 37 جناحا ويقع ما بين الطابقين الـ 30 والـ 50 في برج المملكة، ويستمتع زوار الفندق بالراحة والاستجمام والخدمة المثالية بالإضافة إلى الإطلالة الساحرة على مدينة الرياض، ويقدم الفندق مجموعة من الأجنحة الفاخرة التي صُمِّمت خصيصا لتلبية جميع وسائل الراحة والاسترخاء ومنها جناح المملكة الرائع وهو الأفخم في المملكة ويقع من الطابق الـ 48 إلى الـ 50 ويشمل الجناح غرفة نوم فخمة وحماماً عصرياً وغرفة ملابس وشاشة تلفزيون (85 بوصة) في غرفة المعيشة ومطبخاً مع مدخل خاص ومصعد خاص داخل الجناح.



وهناك أيضا الجناح الملكي المتميز الذي يمنحك شعوراً فريداً من التفرد والصفاء مع غرفة نوم رئيسة وخيار اضافة غرفتي نوم رئيسيتين. وأخيرا، الجناح الرئاسي ويحتوي على غرف نوم ملكية وغرفة معيشة كبيرة منعزلة لتعزز إقامتك لتجربة لا تنسى، وجميع الغرف تتفوق بمزايا فريدة وخدمة شخصية على مدى 24 ساعة. ويمكن للضيوف الاستمتاع أيضا بإقامتهم مع خدمات ومرافق خاصة بما في ذلك حوض السباحة الخارجي، والنادي الصحي والمركز الرياضي للرجال مع ملاعب التنس والإسكواش وكرة المضرب، ومرافق فاخرة للسيدات فقط في طابق «ذا بيرل».