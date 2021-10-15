«متلازمة النجم».. حلم أبوي على حساب المراهقين

النهار Weekend

تصدرت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو عناوين الأخبار بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة للتنس لـ 18 عاما، وبخلاف تألقها الرياضي تملك المراهقة البريطانية - المولودة في كندا لأب روماني وأم صينية- شهادة في الرياضيات وأخرى في الاقتصاد.

وفي مقال نشرته صحيفة ذا هيل الأميركية يقول الباحث الزائر في معهد هوفر بجامعة ستانفورد شيرانتان شاترجي إن الآباء والأمهات الذين قد ينبهرون بما حققته رادوكانو في مثل هذا العمر قد يقعون ضحية «متلازمة النجم»، ويبدؤون بالتفكير في خطط جديدة لأطفالهم من أجل ممارسة الرياضة والموسيقى والشطرنج والرياضيات وركوب الخيل إلى جانب الدراسة، عليهم أن يحذروا قبل القيام بذلك. ووفق الكاتب، فإن بروز مراهقة متفوقة في الرياضة والدراسة مثل رادوكانو ليس من الأمور التي تتكرر كثيرا، ويجب ألا يكون نموذجا يسعى إليه الجميع.

وتعترف رادوكانو بأنها من أجل الوصول إلى ما حققته كان عليها العمل بجد والتعامل مع مشاكل صحية وعقلية، بالإضافة إلى إنفاق الكثير من المال. ويؤكد الكاتب أن وباء «كورونا» فرض الكثير من القيود على العائلات في جميع أنحاء العالم وأدى إلى زيادة الضغوط والتحديات الدراسية، لا سيما في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.

ويوثق تقرير حالة التعليم السنوي في الهند، على سبيل المثال، مشاكل عميقة للأطفال بسبب التعليم الافتراضي، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

كما يوثق إيريك هانوشيك وبعض الباحثين الآخرين في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020 الآثار السلبية لمشاكل التعليم في ظل الجائحة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، من المنتظر -وفق الكاتب - أن تُستغل الفجوة بين العرض والطلب على التعليم والمهارات الأخرى من قبل عمالقة التكنولوجيا، ما سيزيد الأعباء على أولياء الأمور.

وعدا عن ذلك يعاني الأطفال من التعرض المفرط للأجهزة الإلكترونية، وهو ما يسبب مشاكل كثيرة، منها زيادة احتمالات الإصابة بالسمنة بسبب نمط الحياة غير الصحي وعمليات الإغلاق، ومشاكل البصر نتيجة التعرض للشاشات لفترات طويلة، وتحديات الصحة العقلية وزيادة مخاطر الانتحار.

وفي ظل كل هذه التحديات يعتقد الكاتب أنه من غير المعقول أن يعمل الآباء والأمهات على دفع أبنائهم ليكونوا مثل رادوكانو، خاصة مع نقص الفرص التعليمية والتفاوت في الإمكانيات.

ووفق رأيه، فإن الأهم في هذا العالم الذي يتسم بكثرة التحديات أن نكون أكثر تفهما لأطفالنا، ونعمل على أن يكونوا بشرا صالحين فيما نتعافى ببطء من آثار الوباء، وأن نتركهم يستمتعون بشروق الشمس وغروبها وبجمال الطبيعة، في وقت يتعايش فيه الإنسان مع الكوارث المناخية في كل أنحاء الكوكب.

