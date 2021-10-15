«اليوتوبيا الرقمية».. عالم «الإنسان المتصل» عام 2050

النهار Weekend

بعد 29 عاماً من اليوم سيشهد العالم انقلابا تكنولوجياً هائلاً، يطرح نمط حياة جديدا، يقوده ذكاء اصطناعي لتجاوز حدود الممكن واللامعقول، ثورة تتدخل في الوعي والتفكير والمشاعر واللياقة البدنية، تهندس حياة أقرب إلى «اليوتوبيا» تشيد مدناً فاضلة من وحي أفلام الخيال العلمي يمكن تحويلها إلى واقع حقيقي، سيارات ذكية ذاتية القيادة وسماء مزدحمة بالأطباق الطائرة، وقطارات بسرعة الرصاصة، وأجهزة منزلية مربوطة بالهاتف، وهواتف مشحونة بالواي فاي.

وسيمكن بناء مدن ذكية بشوارع مدججة بكاميرات تضمن حياة أكثر أماناً للمجتمعات، طرقات بلا حوادث ولا زحام ولا جرائم، وروبوتات تؤدي مهام عمال نظافة وتشجير يعتنون بالبيئة، ومصادر طاقة مستدامة، وهواء خال من التلوث والكربون، ومزارع عضوية بالطاقة الشمسية، ومنتجات صحية لمعدلات أعمار أطول، وطبيب رقمي محمول في ساعة اليد، يمكن وضعه في علاّقة السيارة لاستشارته في أي وقت. رؤية قابلة للتصديق، يجري تطبيقها في السعودية عبر مشروع «ذا لاين، نيوم»، لتحقيق معادلة الرفاهية والصحة المستدامة.

فليس بمستبعد كل ذلك في كنف العلم الذي يشهد طفرات لا تخطر على وعي بشر فعلى سبيل المثال استطاعت الصين عام 2020، بناء مستشفى في مدينة يوهان، يعتمد 6 أطباء متخصصين يعمل بالروبوتات، كل روبوت يقوم بدور معين بين قياس درجات الحرارة ومساعدة المصابين بالفيروس للسيطرة على الفيروس في بداياته انتشاره.

ثورة خامسة

ويؤكد الخبراء، أن وباء «كورونا» المستجد، ترك بصمة تكنولوجية إيجابية في ذاكرة عام 2020، وساهم في تسريع دخول المجتمعات العالمية في ثورة خامسة اختصرت طفرات رقمية لطالما كانت مؤجلة لعقود قادمة ترتب عنها «خطة العمل والتعليم عن بعد» تحول رقمي يمثل «منعطف تحد ومرحلة اختبار» وقد أثبتت فيه دول بعينها قدرتها على الاندماج مع كل المتغيرات والتحديات، واستطاعت أن تركب موجة التغيير، مستفيدة بالطبع من الموارد التقنية والريادة المعلوماتية وخبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لأتمتة الحياة، تماشياً مع أزمة انتشار «كوفيد 19» لتصوغ رؤية عصرية متقدمة، أفرزت نمط حياة جديداً.

حاجز الممكن

ونشرت قناة «العربية» على موقعها الالكتروني نتائج استطلاع اراء عن تصورات الناس لمعالم مدن المستقبل، وتوقعاتهم عما تحمله من مقومات تكنولوجية وموارد ذكية لخمسة عقود قادمة، وكيف يمكن للحكومات على إيقاعها رسم خطة واضحة ورؤية عابرة للزمن.

تنوعت آراء المشاركين بين تخمينات كسرت حاجز الممكن، وبين توقعات تخيلية غردت خارج المألوف فهناك من يرى بأن تكنولوجيا 2050 ستلغي من أرضيتها أدوات تقليدية عديدة حيث ستتغير خيارات النقل والمواصلات وأنماط العمل واستراتيجيات التواصل وخدمات المؤسسات، وستحل محلها بدائل خارقة مثل التاكسي الطائر وعربات إسعاف جوية. وشرطة تحرس المدن وتحوم في الجو، وسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية إلى جانب توفر خدمات رقمية وبيئة عمل وتعليم عن بُعد، بينما يرى آخرون أن الوسائل والتقنيات وبيئة الأعمال المعتادة ستبقى مع أتمتة جديدة ورقمنة في الخدمات وإدارة ذكية للتواصل والمواصلات، بينما اتجهت آراء أخرى إلى التأكيد على اختفاء أدوات ووسائل وخدمات أمام موجة اكتشافات جديدة، وقد يصمد البعض منها مع حدوث ضربات تطور قصوى تواكب متغيرات الواقع المتسارع.

التنبؤ بالتمدد

وعبر هذا الرصد الميداني لرؤى وتوقعات شريحة مختارة من الجمهور، حول مدى ذكاء المدن بعد 30 عاماً، قال إبراهيم نصر مهندس نظم ومعلومات ان المدن الذكية تساهم في بناء قرارات أكثر فعالية مدفوعة ببيانات رقمية دقيقة ستمنح التطورات القادمة استراتيجية الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات وتحليلها والحصول على رؤى متعددة الأبعاد قابلة للتنفيذ بسهولة. وبالنتيجة تستطيع المدينة تحديد أفراد الشرطة وتعيينهم في مناطق عالية الخطورة والتنبؤ والتخطيط للتوسع في النمو السكاني وتحديد اتجاهات المواطنين واهتماماتهم واحتياجاتهم. كما أن توافر بيانات ضخمة وإنترنت الأشياء يعزز حياة السكان من خلال خفض التكاليف وتحسين الخدمات.

خدمات رقمية تجعل المدن الذكية مكاناً أكثر جاذبية للمقيمين للعيش وتعزيز تجربة المواطن المتصل وهو تخمين يسوقه فراس زاهر مصمم مواقع إلكترونية، مضيفاً أن وجود وسائل التواصل الاجتماعي القوي يسهم في إنشاء علاقات أوثق مع مواطنين وزيادة المشاركة المدنية والثقة في مسؤولي المدينة، مشيراً إلى أن أبرز سمة للمدن الذكية هي تأسيس علاقة شراكة فاعلة ومشاركة حقيقية بين الحكومة والمواطنين.

إنصاف رقمي

كما ستتحقق زيادة مستوى الإنصاف والعدالة الرقمية للمواطنين في المدن الذكية وتمكين الجميع من الوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة والأجهزة بأسعار معقولة.وتلعب استثمارات المدن الذكية دوراً في تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية للمدن لجذب السكان والشركات الجديدة. وتساعد تكنولوجيا الاستشعار الذكية في تقديم حلول فعالة للمساعدة في الحفاظ على الموارد القيمة وتقليل الهدر للمياه والكهرباء، تتيح المستشعرات الذكية للمدن الآن تحديد التسريبات وغيرها. كما يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تزود المدن بتحليلات تنبؤية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح قبل فشل البنية التحتية. ويمكن للمدن الذكية تحويل بيئة العمل من خلال تبسيط العمليات اليدوية وإعطاء الموظفين فرصاً أكبر للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة مع توفير خدمات محسنة.

