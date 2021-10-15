ألو... هل تسمعني؟

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لن يقلق أحد على لويس سواريز مجددا، فمهاجم منتخب اوروغواي يلتهم جميع خصومه ويثأر لنفسه سريعا ويلقن الذين يقللون من إمكاناته درسا لا ينسونه أبدا، وهو لا يأبه بالعداء في أرض الملعب، فقد اتهمه المنافسون طوال مسيرته مع غرونينغن واياكس ثم ليفربول وبعده برشلونة واخيرا اتلتيكو مدريد بالغش والتمثيل وايذاء الخصوم واللجوء الى الحيل غير الشرعية فيما تعرض للايقاف والهجوم الاعلامي بسبب سلوكه وعضه المنافسين لكنه دائما يعود أقوى مما يظن المتابعون.



ويستحيل أن يقع مشجع في حب النجم ذي الاسنان البارزة ما لم يكن يلعب مع فريقه المفضل، فهو إما أن يسجل في مرمى الفرق الاخرى وإمّا أن يستفزهم بطريقته الخاصة، إنه موهوب في اثارة الجمهور الاخر ضده أينما كان، وتثير تصرفاته الغضب في غالب الاحيان، فهو يسقط نفسه ويهوي على الارض ويشتكي ويزعج ويمثل ويدفع ويركض ويحتج في لقطة واحدة ويعض في احيان سابقة، لويس عالم من العواطف والانفعالات في آن واحد.

ويعتبر سواريز (34 عاما) حاليا من أفضل المهاجمين في جيله لسجله التهديفي الممتاز ولادائه المؤثر فهو سجل مع الاندية التي لعب لها 444 هدفا في 695 مباراة و64 هدفا في 123 مباراة مع منتخب بلاده، ولم يكن هدافا فقط بل كان نجما اوحد يوما ما عندما ارتدى قميص ليفربول حيث حقق مركز الوصيف وكاد أن يفوز بالدوري الإنكليزي معه موسم 2013-2014، كما ساعد في تشكيل خط المقدمة الأكثر رعبًا في تاريخ اللعبة مع برشلونة إلى جانب نيمار وليو ميسي، وسجل 40 هدفًا وصنع 16 في موسم 2015-2016، كما قاد أوروغواي إلى نصف نهائي كأس العالم في جنوب افريقيا 2010 ولقب كوبا أميركا في 2011، ويذهب كثير من النقاد الى ان سواريز لايتفوق عليه حاليا ولا يستطيع النظر إلى سيرته الذاتية سوى ميسي وكريستيانو رونالدو.



غير أن كل تلك الأرقام اضافة الى تحقيقه الدوري الاسباني 4 مرات ودوري أبطال اوروبا مرة واحدة خلال 6 مواسم لم تشفع للويس، وقدمته ادارة برشلونة كبش فداء قبل بداية الموسم الماضي إثر هزيمة النادي التاريخية أمام بايرن ميونيخ وفقدان لقب الدوري، وألقى النادي البافاري بالكاتالوني بعد الهزيمة النكراء في زاوية من الفوضى والتخبط، فتبادلت الأطراف في برشلونة اللوم تحت ضغط الغضب الجماهيري، وسعت ادارة النادي الى امتصاص الغضب، فتعاقدت مع المدرب الهولندي رونالد كومان الذي اتخذ قرارا سريعا بشأن اللاعبين وأولهم سواريز حيث أجرى معه مكالمة هاتفية استغرقت أقل من دقيقة تقريبا (وقيل 40 ثانية) ليبلغه بالبحث عن ناد جديد لأن سواريز لم يعد ضمن خطة الهولندي.

في الموسم الاخير مع برشلونة، سجل سواريز 16 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة وهو سجل طيب حل فيه بالمركز الثاني بعد ميسي متفوقا على بقية اللاعبين، وهي أرقام تعبر عن صدمة شكلها قرار الاستغناء، واستغرب لويس الطريقة التي غادر بها، لأن الادارة لم تواجهه ولم تشرح له الأسباب فلجأت الى أساليب تافهة في الضغط عليه، منها ارساله للتدريب في الملعب رقم 3 بعيدًا عن التشكيلة، فيما بدا صعبا على نجم من الدرجة الاولى عالميا أن يرى هذه المعاملة دون أن ينتفض لكرامته، لذا قرر مغادرة النادي الذي عشقه ومواصلة القتال في مكان آخر، وتفاعل لويس مع ازدراء النادي الكاتالوني له بحنكة فقد أبدى يوفنتوس الايطالي رغبته بضمه لكنه اختار اتلتيكو مدريد لادراكه أن الثأر سيكون متاحا مع نادي العاصمة الثاني، وحاول بارتوميو رفض الانتقال لأن اتلتيكو منافس للنادي لكنه وافق على مضض في النهاية، إذ إن بقاء لويس في برشلونة سيكون أسوأ من انضمامه إلى أتلتيكو على كل حال.



كما بدا ميسي غاضبا من قرار كومان وادارة برشلونة وأرسل لصديقه رسالة هاتفية كتب فيها سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، كنت تستحق الوداع كأحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وليس أن يطردوك كما فعلوا غير أن ميسي ارتدى بعد عام تقريبا قميصا آخر في قرار من الادارة التي يترأسها خوان لابورتا اعتبره بعض النقاد صدمة القرن.

ويرزح بعض النجوم تحت وطأة الضغط النفسي بعد اجبارهم على الرحيل من المكان الذي يتمنون البقاء فيه، فيما يتوتر عادة النجم أو يهبط مستواه بسبب المعاملة القاسية من ناد بذل فيه أقصى طاقته، لذلك ثارت الشكوك حول ما سيقدمه لويزيتو مع اتلتيكو مدريد وكيف سيظهر امام المدرب دييغو سيميوني، وبدت المخاوف من تأثير عامل السن وطريقة تعامل برشلونة على نفسية اللاعب المعروف بانفعالاته، غير أن سواريز بعد فعلة برشلونة نفض عنه غبار الجحود سريعا وسجل 12 هدفا في أول 15 مباراة مع اتلتيكو الموسم الماضي ليحقق أفضل بداية للاعب في نادٍ جديد في لا ليغا منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد (13 هدفًا في 15 مباراة في عام 2010)، وواصل المهاجم الفذ تألقه بحضوره في الوقت المناسب وفي اللحظات الحاسمة من الدوري اذ سجل سواريز هدفًا حاسمًا في الدقائق الأخيرة من فوز فريقه على أوساسونا 2-1 في الجولة قبل الاخيرة ليصل الى الهدف رقم 20 وفي 22 مايو الماضي، وفي اليوم الأخير من الدوري، سجل سواريز هدف الفوز على بلد الوليد في المباراة التي قلب فيها اتلتيكو النتيجة من 0-1 الى 2-1 وتوج اثرها بلقب الدوري فيما أنهى سواريز موسمه الأول كأفضل هداف لأتلتيكو برصيد 21 هدفًا.



كان سواريز في حاجة ماسة للثأر لكرامته بينما بحث اتلتيكو طويلا لحل لغز الدوري في الاعوام السبع الاخيرة والتقى الطرفان بقرار بارتوميو وكومان، واكتملت المعادلة بعد موسم مثير انتهى بلقطة سواريز وهو يذرف دموعه في مكالمة فيديو مع عائلته عقب التتويج، في مشهد تغلبت فيه العاطفة على المهاجم ذي الطبيعة الشرسة.

وتابع سواريز مشوار الثأر الموسم الحالي وسجل هدف أتلتيكو مدريد الثاني في الفوز على فريقه السابق برشلونة 2-0، وزاد من متاعب كومان الذي يقدم حاليا نتائج سيئة مع الفريق، وضحك الجمهور المضاد لبرشلونة على احتفال سواريز بالهدف لان الاشارة كانت واضحة فيه الى المكالمة القصيرة الشهيرة بين المدرب واللاعب رغم نفي الاخير للامر وقوله أن الاحتفال كان للأشخاص الذين يعرفون أن لديه رقم الهاتف نفسه وأنه ما زال يستخدمه وأنه لا يقصد كومان إطلاقا، وأن الاحتفال مجرد ممازحة مع أطفاله.

لكن التوضيح لا يجدي مع جمهور يعرف لويس تماما ويعي أن مهاجم اوروغواي يخوض معركة دائمة، ويبتهج بعد كل ثأر يحققه لنفسه، ويعبر عن انتصاره بطرق ترسخ في الذاكرة.

وتوالت الصفعات على برشلونة في المواسم الاخيرة، وهو ما إن يتعافى من واحدة الا وفاجأته الاخرى وتوالت اللطمات من روما الايطالي ثم ليفربول الانكيزي وبايرن ميونيخ الالماني لكن في الموسم الماضي جاءت الصفعة مختلفة قليلا فقد تلقاها النادي الكاتالوني من مهاجمه السابق، لكن النادي في الايام الاخيرة بدأ بتوجيه اللطمات لنفسه بالاستغناء عن ميسي وتسجيل نتائج سيئة محليا وقاريا دون ايجاد حلول للتدهور المستمر.



وتواصل ادارة برشلونة ارتكابها الاخطاء تحت وطأة التعثر المالي بسبب الصفقات العالية التكلفة وكساد الخزينة نتيجة جائحة كورونا، وبدأت التخبط عندما اعتبرت التخلي عن سواريز خطوة في تصحيح أوضاع الفريق ووضعته على رأس القائمة التي قرر النادي الاستغناء عنها بحجة أن اللاعب (34 عامًا) غير لائق للعب في مستوى أعلى، وظهرت فداحة الخطأ بوضوح مع تتويج أتلتيكو بالدوري وخروج برشلونة بكأس الملك فقط في موسم، شهد خروجه مبكرا من دوري الابطال، وربما كان قرار دفع سواريز لمغادرة النادي احد الاخطاء التاريخية في تاريخ النادي والذي ترتبت عليه اخطاء أكبر فداحة، فكيف يمكن الاستغناء عن عملة نادرة في زمن قل فيه وجود الهداف، فسواريز يحتل المرتبة الثالثة في تاريخ هدافي النادي وهو الذي لعب لبرشلونة 6 مواسم وجاء خلف ليونيل ميسي وسيزار رودريغيز بتسجيله 198 هدفًا في 283 مباراة، ولعل مشجع برشلونة يشعر بمرارة اكبر من المقابل الذي انتقل فيه الى منافس قوي فقد بلغت صفقة الانتقال 6 ملايين يورو فقط.



وفي واحدة من أكثر عيوب ادارات الاندية في العالم، تعاقدها مع النجوم من دون معرفة شخصيتهم من الداخل، وتعاملها مع الجميع باسلوب واحد من دون ان تتعمق في داخلهم وتلك المشكلة التي تضع أحيانا اللاعبين تحت الضغط اذ ان اللاعب مطالب بتقديم الافضل بغض النظر عن حالته النفسية، فهي تتعامل كأنها اشترت آلة، فيفقد البعض ثقته ويهبط مستوى اخرين، وينتاب فئة من اللاعبين الخوف من انهاء عقودهم لانهم فشلوا في الارتقاء الى المطلوب منهم في بداية التعاقد ويستمر التذبذب في الاداء طوال مسيرة نجم موهوب بسبب القلق الذي يساوره، كما حالة البرازيلي كوتينيو مع برشلونة على سبيل المثال، لكن لاعبا مثل لويس سواريز يوفر على ادارات الاندية مثل تلك المرحلة التي يمر فيها بعض اللاعبين، فهو جاهز للتحديات فورا، فلم يتأخر يوما عن اثبات جدارته بعد توقيع عقده مع الاندية التي لعب لها، وربما وقفت اللغة حاجزا عندما انتقل في سن 19 عاما الى غرونينغن لكنه تغلب على الصعوبات سريعا وانسجم مع الفريق لكنه بدا واثقا في اياكس وليفربول وبرشلونة واتلتيكو وفتح حساب الاهداف معها سريعا، غير أنه من جهة أخرى عانى من صعوبة السيطرة على مشاعر الغضب لديه ودخل في ازمات متتالية نتيجة انفجار مشاعره، ففي فترة لعبه في غرونينغن ملأ استمارته بالبطاقات الصفراء وانتشرت اخبار مشاكله في ليفربول اكثر من أنباء تفوقه، فتعرض للايقاف بسبب العض والالفاظ العنصرية لكنه يعود أشرس من ذي قبل في الملعب، وسلطت وسائل اعلام انكلترا سهامها عليه طوال فترة مشاركته مع ليفربول وعاقبهم بفوز منتخب بلاده على انكلترا في مونديال 2014، وهاجمه المدربون مثل ديفيد مويز واتهمه بالتمثيل حينما كان مدربا لايفرتون غير أن لويس احتفل أمامه بالطريقة ذاتها واسقط نفسه تحت قدمي مويز بعد تسجيله هدفا رائعا في دربي ليفربول.



ويختلف جمهور كرة القدم حول لويس، فهناك من ينظر له على أنه نجم فريد بينما يعتبره آخرون مهاجما شريرًا، لكن كرة القدم ليست بهذه الصورة الأدبية البحتة حيث الصراع بين الخير والشر، فربما يحفل جزء منها بالمنافسة والعداء لكن من الصعب تصنيف أبطالها بين شرير وطيب، كما أن المشجعين يختلفون بنظرتهم الى الحدث بحسب الاهواء فيرتضي ما يفعله فريقه المفضل مهما ناقض السلوك الروح الرياضية بينما يرفضه اذا ارتكبه فريق آخر، وبالنسبة لسواريز فالمتابع لا ينسى انه اللاعب الذي احتفل بجنون في مقاعد البدلاء بعد طرده لتصديه بيده كرة في طريقها للمرمى في مباراة غانا في مونديال جنوب افريقيا وجاء احتفاله بعد اضاعة ركلة الجزاء، إذ انه احتفل بسبب نجاحه في انقاذ منتخب بلاده على حساب مشاركته وليس لسبب اخر، وتعكس حادثة منعه هدف غانا بيده الانقسام حول شخصيته، اذ تنظر فئة الى سواريز على أنه بطل ضحى بنفسه من اجل استمرار الفريق في البطولة، فيما يراه آخرون غشاشا شريرا خالف الروح الرياضية.

وتستحق شخصية سواريز التعمق فيها نظرا إلى امتلاء السيرة الذاتية بقصص جانبية فهو في الحقيقة بطل تحولت رغبته الشديدة في الفوز بشكل مأساوي إلى حالة من التهور، وهو أقرب لشخصية المحارب من أجل قضية عادلة، من شخصية شرسة متهورة، في بداياته حارب من أجل والدته ثم محبوبته والجماهير التي تؤازره وبعدها عن ذاته بيد أنه اتخذ منهجا خاصا للوصول إلى مبتغاه، فـالنطح والعض ربما تبدو أنها ادوات اعتداء يستخدمها لويس لكن سيرته الذاتية تقول إنه يعتقد انها وسيلة دفاع مشروعة، مثلما يحاول أعزل الدفاع عن نفسه بالعض أو استخدام ما يمكنه للتصدي لسارق أو مخمور.



وسبق للويس عض اللاعب عثمان بقال عندما كان يلعب في أياكس ولاعب تشلسي برانيسلاف ايفانوفيتش والايطالي جورجو كيليني في مونديال 2014 كما أنه نطح برأسه حكما وهو في الخامسة عشرة من عمره، وتقيم وسائل الاعلام حفلات النقد والتوبيخ والهجوم على سواريز لكنها تتغاضى عن الدوافع والاسباب، فما الذي يدفع فتى إلى نطح حكم في دوري الناشئين؟

وجاءت نطحة لويس للحكم في المباراة الاخيرة من دوري الناشئين في نوفمبر عام 2003 وجمعت فريق ناسيونال الذي يلعب له سواريز ومنافسه دانوبيو، والفوز فيها يعني حسم البطولة التي سجل فيها سواريز 63 هدفا والخسارة تعني الاعادة، وتغلبت العاطفة على سواريز بعد أن لعب بحماسة انعكس على ادائه فنال بطاقة صفراء ثم حمراء للاحتجاج عليها وبعدها اقترب من الحكم ونطحه.

وعبرت النطحة عن مخاوف وهواجس داخل سواريز الذي أراد بناء مستقبل لعائلته في سن مبكرة، فهو عانى في طفولته كثيرا من الفقر وانفصال والده عن أمه، واضطر الى تنظيف الشوارع والتقاط العملات المعدنية لمساعدة أسرته، وحرم ذات مرة من مرافقة منتخب الناشئين لعدم قدرته على اقتناء حذاء رياضي، غير أن المنعطف الحقيقي في حياته والذي رسم معظم خطوط مسيرته عندما تعرف في سن الـ 15 على فتاة شقراء اسمها صوفيا بالبي، ودفعه حبه لها الى اللعب بحماسة أكبر في المستطيل الاخضر والشارع، إذ بات كاسحة للتنظيف ليحصل على عملات اضافية يستطيع من خلالها دعوة محبوبته للعشاء اخر اليوم في مطعم متواضع، لكن عائلة صوفيا هاجرت عام 2003 الى برشلونة وهنا غمره الحزن بخسارته نصفه الاخر وملهمته لكنه قطع وعدا باللحاق بها، ومع ذلك نطح الحكم بعد شهرين من مغادرتها، لكن رسالة منها أعادته الى صوابه حثته فيها على اللعب بجدية لأن الشغب لن يخرجه أبدا من تنظيف شوارع مونتيفيديو.



ولعب لويس دور المحارب منذ هجرة صوفيا، فقاتل في الملاعب ونجح في جذب انظار غرونينغن الهولندي عام 2006 ليحقق حلم الانتقال الى القارة العجوز ليكون قريبا من حبه الاول والاخير، ففي عطلاته خصص قضاء وقته في برشلونة، وتزوج ذات الشعر الاشقر عام 2009 وأنجب منها دلفينا وبنجامين ولاوتي، ويفسر عشقه الاول اختياره برشلونة للعب في صفوفه وحرصه على عدم مغادرته اسبانيا بعد ان استقر فيها.

رد فعل سواريز المبالغ فيه هو في الواقع ما يضمره عقله الباطن من قلق سببته ظروف المعيشة في مرحلة الطفولة، فمثلا عندما يضغط مدافع بقوة على سواريز يتفاعل الثاني مع الامر كأن خصمه يحاول اعادته الى شوارع مونتيفيديو، فتصدر منه ردود افعال غير متوقعة، ولأنه من النوع الذي لا يعرف كيف يتخلص من عواطفه يتشبث بما يحقق له الانتصار ولو كان عن طريق العض، غير أن لويس سعى لمعالجة الوضع بالاستعانة باختصاصي نفسي بعد ايقافه عن اللعب دوليا بعد مونديال 2014، وبقي نتيجة تلك الجلسات هادئا الى حد ما في الملعب لكن جموحه وصراخه واحتجاجه واستفزاز المدافعين استمرت وفق الحدود المسموح بها، حتى إن الملاعب الفارغة التي تسببت فيها جائحة كورونا سمحت بأن يستمع المتابعون عبر الشاشات لصوت صرخات سواريز أكثر من غيره، يطلب الكرة أو يوجه زميلاً كأنه معلق للمباراة في ايماءة تعبر عن التصميم وروح القيادة.



ويثبت سواريز بعد كل انعطافة في رحلته أنه معدن نفيس يلمع أكثر مع زيادة الضغط عليه وليس هناك أكثر من لاعب يتوقع تكريمه ثم يأتي الاستغناء عنه بهذه الطريقة المهينة ثم يعود اقوى مما كان ويذيق خصومه من كأس الذل، ولعل اجابة كومان على سؤال احد الصحافيين الموسم الماضي عن صوابية قرار الاستغناء عن لويس لمصلحة أتلتيكو وقيادته للفوز بالدوري، حيث قال الهولندي: أنت تسألني عنه فقط عندما يسجل، اجابة توضح أن كومان وغيره اعتقدوا أنه انتهى، لذا كان من المناسب أن يعيد لويس للذاكرة مكالمة الـ40 ثانية ليبقى الندم على التفريط فيه زمنا طويلا.

