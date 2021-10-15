بدر الشعيبي: «إيمانو».. مزحة مع الجمهور

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وجَّه الفنان الشاب بدر الشعيبي رسائلي الى كل شخص انتقده لتأديته أغنية «إيمانو» التي اثارت ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا ردود الأفعال المتباينة التي أخذت أبعاداً أخرى والتي وصلت حدَّ التجريح؛ ولذلك قرر الشعيبي ان يوضح قصة «الاغنية»؛

وقال: لكل شخص نسي كل الاغاني والالبومات التي نزلتها والتعاون مع أجمل وأهم الملحنين والشعراء والموزعين وركزوا على أغنية «ايمانو»، وهي عبارة عن مزحة مع جمهور يحب أن يضحك الفنان معه وغير جذي أن هذه الأغنية عبارة عن تجربة «للمايكروفون وللصوت والمكس وإلخ.. بدل ما اقول ?،?،??? وأزعج الناس». واضاف: أغني هذه للتسلية وللتجربة، ولكل «الاكاونتات» فاضية بس تذم وتنتقد على أشياء غير موجودة، ليتكم تنتقدون عملاً فنياً حقيقياً لي وليس أغنية عبارة عن تجربة للصوت بالحفل و«غشمرة» مع الجمهور.. مشكلة لما يدورون فيك شيء غلط وما يلقون ويتجهون لأشياء اتفه فقط لإثبات الوجود فهذا اسمه افلاس.

يذكر ان الشعيبي تلقى دعوة من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021 من أجل المشاركة بعرض مسرحيته «الأرانب» التي حققت نجاحاً كبيراً في الكويت، مشيراً إلى أن المسرحية تقدم لوحة «فانتازية» أقرب إلى الواقع، حيث تعتمد على استعراضات غنائية تقدم رسائل إيجابية تسعى إلى تحسين الحالة المزاجية للجمهور بعد أزمة «كورونا».

وأشار إلى أنه يعود إلى الدراما بعد غياب 7 سنوات من بوابة مسلسل «هيا الروح»، الذي يقدم فيه شخصية مختلفة، لافتاً إلى أن المسلسل دراما إنسانية تناقش قضايا أصحاب الهمم،

مشيراً إلى أنه يجسد دور مدرس موسيقى يحب طالبته التي تجسدها الفنانة ليلى عبدالله، ويعيش في صراع عائلي بسبب هذا الحب.

