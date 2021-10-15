«فن السينوغرافيا».. مجسّماتٌ مسرحيّة مبهرة

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ضمن فعاليات برنامج «الملاذ المسرحي» الذي انطلق بنسخته الثالثة أول أغسطس 2021، نظّمت «أكاديمية لوياك للفنون الأدائية - لابا» ورشة عمل حول «فن السينوغرافيا (Scenography)»، في مقر الأكاديميّة، بهدف تمكين المتدرّبين/ات من تصميم وتنفيذ مجسّمات مصغّرة لعناصر مشهدية متكاملة، وبالتالي تنمية مهاراتهم/هنّ فيما يتعلّق بفنون العمل المسرحي وتقنياته.

الورشة التي تأتي في سياق ثلاث ورش مترابطة لمختبر السينوغرافيا، قدّمها د. خليفة الهاجري، عضو مجلس إدارة «لابا» لشؤون المسرح، حيث أوضح أنّ «ورشة السينوغرافيا شهدت إقبالًا متناميًا واهتماما واسعًا من قبل المشاركين والمشاركات، نظراً إلى محاكاتها رغبتهم/هنّ الشديدة في التخصّص في مجال الفنون المسرحية من جهة، ومواءمتها احتياجات سوق العمل من جهة أخرى».

وفي حديثه، لفت الهاجري إلى أنّ «تصميم الورشة انطلق من مبدأ اختزال المراحل التي تعتمدها أكاديمية «لابا» في أغلب الورش، حيث جرى التركيز على تعلّم فنون المسرح باستخدام صورٍ تطبيقيّة هادفة. وقد جاءت النتائج مذهلة في الحقيقة، بعد أن تمكّنّا من تدريب عددٍ كبيرٍ من المشاركين –بعضهم- لم يكن يملك أيّ خبرات سابقة في التصميم المسرحي، ونجح بالفعل في تصميم وتنفيذ سينوغرافيا مبهرة».

وأضاف: «لمسنا توق جميع المشاركين إلى تدريبٍ واقعيّ تفاعليّ، لا سيّما بعد فترة الحجر المنزلي جرّاء جائحة «كورونا». وبدا ذلك جليًّا من خلال الحلقات النقاشية وما رافقها من تبادل وجهات النظر وإبداء الملاحظات وطرح الحلول الخاصة بمشاريعهم، ناهيك عن روح التعاون والمشاركة. لقد كانت ورشة رائعة ومتميّزة».

وعن مضمون الورشة، أكّد د. خليفة أنّها «تُعتبر من الورش المهمة التي تأتي تحت مظلة برنامج «الملاذ المسرحي»، حيث ترتكز أهدافها على تدريب الملتحقين بها حول سبل إدراك الفضاء المسرحي بعناصره المادية والحسية، بمعنى آخر تمكينهم من التعبيرين الدرامي والفني عن أيّ عمل مسرحي من خلال إنجاز الصورة البصرية النهائية للعرض المسرحي». وأوضح أنّ «التدريب شمل إعداد تصاميم أوليّة لفضاءاتٍ ارتجاليّة عفويّة، ثم اكتساب التقنيات اللازمة لفهم الأبعاد الحركية والجمالية للفضاء المسرحي، من دون اللجوء إلى نصّ مسرحي محدّد، وبالتالي ابتكار فضاء حسّيّ ذي أبعادٍ هندسية ومعماريّة دقيقة. أمّا المرحلة التالية فتمحورت حول اختيار نصّ مسرحيّ عالميّ وتحليل مفرداته الدرامية والفنية والجمالية والحركية، ومن ثَمّ العودة إلى التصميم الأوّلي للمشاهد البصريّة التي اختيرت، كما وتنفيذ مجسّمٍ مصغّرٍ لسينوغرافيا العمل المسرحي ذي أبعادٍ معماريّة حقيقيّة، ووفق مقاييس هندسيّة دقيقة».

وتابع: «وقع اختيارنا هذه السنة على المسرحية الموسيقية «ماتيلدا» من روائع المؤلّف دينيس كيلي، وهي عملٌ مسرحيّ ساهم في فسح المجال أمام الخيال الخاص بالفضاء المسرحي، وجسّد بدوره مادّة عمليّة خصبة كشفت إبداعات المتدربّين/ات».

من جهةٍ أخرى، أعرب المشاركون عن فخرهم بمخرجات الورشة، وبما اكتسبوه من مهاراتٍ وخبراتٍ ساهمت في تعزيز إلمامهم بكيفيّة رسم الشخصيات، قصقصة الورق، إعداد الديكور، استخدام الألوان وأطر دمجها، كما ترجمة المعارف المكتسبة وتجسيدها من خلال مجسّماتٍ مسرحية مصغّرة.

وإذ أشاد المتدرّبون بـ «أكاديمية لابا ودورها في تلبية تطلّعات الشباب والشابّات وتحقيق طموحاتهم/هنّ»، فقد أجمعوا على أنّ الورشة وفّرت معلوماتٍ جوهريّة بأسلوبٍ تحفيزيّ شيّقٍ، مكّنهم من التعبير عن مواهبهم/هنّ وإبداعاتهم/هنّ.

جنى الجزاف، إحدى المشاركات، لفتت إلى أنّها «كانت ورشة مميّزة، ممتعة ورائعة، استفدنا منها بشكلٍ كبير».

بدورها، شكرت المشاركة منيرة العميري، د. الهاجري على «أسلوبه السلس وتصوّره الفكري العميق ورؤيته الفنية، ما أتاح لي الإبداع واستخلاص الأفكار بغرض تحقيقها لاحقًا على خشبة المسرح. لقد اكتسبنا الكثير من المعلومات والمهارات حول العمل المسرحي والمعنى الحقيقي لمفهوم السينوغرافيا».

«تعلّمتُ أصول الرسم وكيفية الرسم بالمنظور»، بهذه الكلمات اختصر عبدلله عيسى مشاركته بالورشة، قائلًا: «اكتسبتُ كذلك تقنيات عدة بينها تصميم وإعداد ديكور المسرح، الإلمام بالألوان الأساسية وكيفية دمجها، وإدراك أفضل أنواع الألوان ودرجات الرصاص».

