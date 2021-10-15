طارق الجمعة: «عقارب ناعمة» يكتنفه الغموض والإثارة

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أكد المنتج الفنان طارق الجمعة أن مسلسل «عقارب ناعمة» يعتبر عملاً درامياً يكتنفه الكثير من الغموض والإثارة والجريمة وتدور أحداثه في خمس عشرة حلقة متصلة. ويجسد من خلال هذا العمل شخصيتين توأمين وهما «حسام» و«زياد» وكل شخصية تتطلب أداء مختلفا عن الأخرى.

وقال ايضا: دارت الكاميرا قبل أيام عدة مع الفنانة فاطمة عبدالرحيم التي ستتحول من وردة بريئة إلى عقرب ناعم من خلال تجسيدها شخصية «ليالي» وخلال الأيام المقبلة سنستكمل عملية التصوير مع نجوم آخرين مازالوا في مرحلة الاختيار. والمسلسل من إنتاجي الخاص وتأليف الكاتب الروائي حسن الحجي وإخراج علي الشويفعي والإشراف الفني للمخرج العملاق والعملة النادرة و«الرقم الصعب» محمد دحام الشمري، واحببت من خلال «النهار» ان أقدم له كلمة شكر معطرة بعبق الحب والأزهار وذلك لدعمه لي وتشجيعه المستمر وإيمانه بي.

