سان جرمان يستضيف أنجيه

دوليه

يسعى باريس سان جرمان إلى العودة لطريق الانتصارات المحلية عندما يلتقي انجيه اليوم على ملعبه «بارك دي برانس» في العاصمة باريس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن لنس الثاني وهو يسعى إلى تحقيق الانتصار اليوم خصوصا بعد سقوطه بشكل مفاجئ أمام رين 0-2 في الجولة الماضية.

ويعول النادي الباريسي على ثلاثي الرعب في المقدمة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي لكنه يواجه مصاعب في الجانب الدفاعي بغياب قائد الفريق البرازيلي ماركينوس بسبب الاصابة. من جانبه واصل الاسباني سيرجيو راموس القادم إلى سان جرمان هذا الصيف من ريال مدريد، إصابة جمهور الفريق الفرنسي بالإحباط، بشأن إمكانية مشاركته في المباريات.

وتعرض راموس لأكثر من إصابة عضلية، منعته من المشاركة في أي مباراة رسمية مع سان جرمان، حتى الآن. وكانت تقارير فرنسية ذكرت، الثلاثاء، أن النجم الإسباني تعافى من الإصابة وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام آنجيه، اليوم في الدوري المحلي.

لكن وفقا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن راموس واصل الغياب عن التدريبات الجماعية لباريس، ولم يشارك في المران أول من أمس.وأشارت الصحيفة إلى أن راموس سيُستبعد من قائمة آنجيه، وقد يمتد غيابه إلى مباراة لايبزيغ أيضًا في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن هناك نقصا في المعلومات بخصوص حالة مدافع ريال مدريد السابق، وأسباب عدم تعافيه من الإصابات العضلية، على مدار 3 أشهر منذ وصوله إلى باريس.

بدوره لم يفقد مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو، الأمل في الاحتفاظ بالنجم مبابي، وتجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصرح بوكيتينو في مقابلة مع شبكتي «ماركا» و»كوبي» الإسبانيتين: «مبابي بخير، إنه فتى هادئ، يتمتع بشخصية كبيرة واجتماعية للغاية، إنه واضح، ويحب كرة القدم، يبلغ من العمر 22 عامًا، ولكنه يتمتع بدرجة عالية جدًا من النضج للتعامل مع المواقف الخاصة بشأن مستقبله، ليس لدي أدنى شك في أن كيليان قادر على التعامل مع أي تحد يأتي في طريقه في المستقبل».

وأضاف: «لا يمكن الاستهانة بلاعبي كرة القدم، لأنه يحيط بهم الكثير من الأشخاص الذين يقدمون لهم المشورة، لكن يبقى للاعب قراره الخاص، وسيتخذ كيليان القرار الذي يتعين عليه اتخاذه، وسيبذل النادي قصارى جهده للاحتفاظ به، فهو أحد أفضل لاعبي العالم، صغير السن وإمكانياته كبيرة».

