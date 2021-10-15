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دوليه

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رابطة الدوري الفرنسي ترفض مقترح «فيفا»


صوّت مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي ضدّ إقامة كأس العالم كلّ عامين لأنه يضرّ بالمسابقات المحلية حسب بيانه. وقالت الرابطة في بيانها إنّ تطوّر كرة القدم لا يتعلّق بالمونديال فقط بل بكلّ المسابقات القارية والمحلية أيضا مؤكدةً أن تنظيم البطولة كلّ سنتين سيكون له أثر سلبي على هذه المسابقات يصعب إصلاحه.
واعتبرت الأندية الفرنسية أن هذا القرار يخدم المصالح الخاصة للاتحاد الدولي لكرة القدم فقط ورأت أن تمديد فترات التوقّف الدولي من شأنه «الإضرار بشكل كبير باستمرارية المسابقات المحلية كما أنه سيؤدي إلى تراجع اهتمام الجماهير».


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