بايرن يستبعد ضم هالاند

دوليه

استبعد بايرن ميونخ، دخوله سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في المستقبل القريب، في ظل امتلاكه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وارتبط صاحب الـ 21 عامًا في الفترة الماضية، بعدة أندية أوروبية، من بينها بطل البوندسليغا. ورغم ذلك، قال هيربيرت هاينر رئيس بايرن لوسائل اعلام محلية في وجود ليفاندوفسكي، فنحن لدينا لاعب كرة قدم عالمي، يضمن لنا تسجيل الأهداف كل موسم، أكثر من أي لاعب آخر. وأشار رئيس بايرن إلى عزم ناديه، إنفاق أمواله لإبرام صفقات جديدة، لكن بشرط ترشيدها، للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية بعد جائحة كورونا. ومن المتوقع رحيل هالاند عن ملعب سيغنال إيدونا بارك بنهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024. ويتضمن عقد هالاند، وجود شرط جزائي، من الممكن تفعيله بحلول الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.