ليفربول يستهدف فيليكس

دوليه

أشارت تقارير صحافية إنكليزية، إلى استهداف ليفربول التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني. وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يرغب في ضم فيليكس الصيف المقبل، في ظل معاناته لحجز مكان له في التشكيل الأساسي للروخيبلانكوس هذا الموسم. ولم يشارك الدولي البرتغالي البالغ من العمر 21 عامًا، سوى في 3 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، وعلى الرغم من تعاقد أتلتيكو معه مقابل 113 مليون إسترليني من صفوف بنفيكا منذ عامين، إلا أن الفريق الإسباني منفتح لتلقي أي عروض بشأن رحيله. وأضافت الصحيفة الإنكليزية، أن أتلتيكو يرحب بالحصول على 68 مليون إسترليني فقط لرحيله، من أجل الاستفادة من هذا الرقم بضم أنطوان غريزمان بشكل دائم من برشلونة. ويمنح فيليكس خيارات هجومية متعددة ليورغن كلوب، مدرب ليفربول، في ظل قدرته على اللعب في مركز المهاجم الصريح أو الجناح.