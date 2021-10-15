شكوك حول مشاركة ميليتاو في «الكلاسيكو»

دوليه

بات ريال مدريد مهددًا بخسارة قطب قلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو، أمام برشلونة في الكلاسيكو 24 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتعرض ميليتاو لإصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا، خلال التوقف الدولي الجاري. ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ميليتاو يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيمن. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيترك منتخب بلاده ويعود إلى ريال مدريد، لكن هناك شكوكًا حول لحاقه بمباراتي شاختار في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الليغا.

وأوضحت أن النادي الملكي ينتظر وصول المدافع البرازيلي، من أجل إجراء المزيد من الاختبارات الطبية، وتقييم الإصابة بدقة.

وذكرت «ماركا» أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بات في مشكلة الآن، نظرًا لأن ميليتاو من اللاعبين «غير القابلين للمس» في تشكيلة المدير الفني الإيطالي.

