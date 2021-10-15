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دوليه

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تأجيل مباراتي ريال وأتلتيكو


أعلن المجلس الأعلى للرياضة الاستجابة لطلب رابطة الدوري الإسباني بالتأجيل الاحترازي للمباراتين بين ريال مدريد وأتليتيك بلباو وغرناطة وأتلتيكو مدريد لحساب الجولة التاسعة من الليغا.
وقال بيان الرابطة إن طلب التأجيل هذا يأتي استجابة لتمديد الاتحاد الدولي لكرة القدم فترة التوقف الدولي لمنتخبات الكونميبول حتى فجر الجمعة الخامس عشر من أكتوبر الحالي في إسبانيا وهو ما يؤثر على الأندية التي من المقرر أن تلعب مباريات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء التاسع عشر من الشهر الجاري. وستعلن الرابطة عن تواريخ وأوقات إقامة المباراتين المؤجلتين في الأيام المقبلة.


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