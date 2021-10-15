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دوليه

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مقتل العدّاءة الكينية تيروب


عُثر على العداءة الكينية أغنيس تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، ميتة بطعنات سكين، بحسب ما أعلن مسؤولون رياضيون أول من امس.
وكانت تيروب (25 عاماً) قد حلّت أخيراً في المركز الرابع ضمن سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو الصيفي، وكانت تُعدّ نجمة صاعدة في بلادها.
وجدت تيروب ميتة في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأضاف المصدر عينه أن وفاتها قد تكون نتيجة جريمة قتل. وحلّت في المركز الثالث ضمن بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة وتوالياً، كما أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية لعام 2015.


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