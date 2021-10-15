ساو باولو أقال كريسبو

دوليه

ذكر نادي ساو باولو البرازيلي أول من أمس أنه انفصل عن مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو بعد «اتفاق بين الطرفين». وتولّى مهاجم الأرجنتين السابق تدريب الفريق في فبراير الماضي بعد فترة ناجحة مع ديفينسا إي خوستيسيا في الأرجنتين، وقاد ساو باولو إلى أول ألقابه في بطولة باوليستا منذ 2005. لكن النادي عانى في دوري الدرجة الأولى ويحتل حاليا المركز 13 بين 20 فريقاً، بستة انتصارات فقط في 25 مباراة. وفي محاولة للحد من قرارات الأندية بتعيين وإقالة المدربين، قد تستبدل بعض الأندية أربعة مدربين في الموسم، أعلن الاتحاد البرازيلي العام الماضي أن الأندية يمكنها إقالة مدرب واحد فقط كل موسم. ومع ذلك توجد ثغرة تسمح للأندية بالالتفاف على هذه القاعدة إذا حدث الانفصال «بالاتفاق بين الطرفين»، مما تسبب في الكثير من قرارات الاستغناء عن المدربين هذا الموسم. وعيّن ساو باولو الحارس الدولي السابق روجيرو سيني المتوج مع السيليساو بكأس العالم 2002 بديلاً لكريسبو حتى ديسمبر 2022، وهي المهمة الثانية للمدرب البالغ من العمر 48 عاماً، في ناديه التاريخي ساو باولو بعد عام 2017.