الأندية تتجه لطرح الثقة بـ «اتحاد الكرة» واليوسف قد يبقى رئيساً

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يدرس عدد من الاندية طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد كرة القدم، على أن يتضمن جدول الاعمال بندا واحدا فقط وهو طرح الثقة في مجلس الادارة الحالي. وما يدفع الاندية لتقديم مثل هذا الطلب هو عدم قيام الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التعديلات الخاصة بالنظام الاساسي والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في 9 اغسطس الماضي حيث تطالب الاندية بان يبادر الاتحاد بانهاء جميع الاجراءات بعدما ابدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على تلك التعديلات من خلال الكتاب الرسمي الذي تلقاه الاتحاد، ومن ثم يتوجب عليه ان يخاطب الهيئة العامة للرياضة بتلك التعديلات لكي تقوم بدورها باشهارها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وعقبها تتم الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من 7 اعضاء وفقا لتلك التعديلات.

وفيما يتعلق بالترشيحات المطروحة لمجلس الادارة وما زالت المفاوضات والتنسيق ما بين الاندية بشأن الاعضاء وان كانت هناك اصوات تتحفظ على بعضهم قد تؤدي باستبعادها.

واشارت مصادر الى ان رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف قد تراجع بقراره عن عدم خوض الانتخابات القادمة حيث يفكر جديا بالاستمرارية برئاسة الاتحاد بشكله الجديد، وما دفعه لذلك وجود ترتيبات مع اطراف اخرى ولكن قد يحدث تغير في هذا الموضوع ويلغي فكرة العودة في حال تقديم بعض التنازلات من قبل البعض تتمثل في استبعاد بعض الاسماء المرشحة لمجلس الادارة.

