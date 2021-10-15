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الأولمبي يلتقي قطر ودياً اليوم

راشد خلف
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الجمعة 15 أكتوبر 2021

يلتقي الأزرق الأولمبي مع نظيره القطري في 06:00 مساء اليوم على ستاد سحيم بن حمد في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية. ويلعب الأزرق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية واوزبكستان وبنغلادش، وكان من المفترض أن تستضيف البلاد منافسات المجموعة خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر الحالي، قبل أن يعتذر اتحاد الكرة عن الاستضافة بسبب رفض السلطات الصحية في البلاد دخول أعضاء وفد المنتخب البنغالي لأنهم لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا. وتقرر أن تقام التصفيات خلال الفترة 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، بينما لم يتحدد بعد مكان التصفيات ما بين دبي والدوحة والسعودية. ويقيم الأزرق الأولمبي حالياً معسكراً تدريبياً في الدوحة منذ خروجه من الدور الأول لبطولة غرب آسيا التي أقيمت في الدمام والخبر، واحتل فيها الأزرق المركز الأخيرة في مجموعته التي ضمت منتخبات الأردن وعمان واليمن، حيث خسر من الأول 1-2، وتعادل مع الثاني والثالث بنتيجة 1-1 في اللقاءين.


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