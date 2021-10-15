مبارك الصباح: نعمل لتوفير مضمار دائم لهواة الدراجات الهوائية

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كشف عضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح عن جهود كبيرة تبذلها اللجنة الأولمبية الكويتية لتوفير مضمار دائم وخاص للاعبي وهواة الدراجات الهوائية من اجل ممارستها في بيئة آمنة بعيداً عن الطرق للمحافظة على سلامتهم.

واشار الصباح الى ان اللجنة الأولمبية الكويتية تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن بهدف سرعة انهاء الاجراءات الادارية والاستقرار على تخصيص مضمار خاص ودائم لممارسة هذه اللعبة التي تشهد اقبالاً كبيراً من كافة شرائح المجتمع .

واضاف ان اللجنة الأولمبية الكويتية نجحت في توفير مضمار وكحل مؤقت من خلال التعاون مع حلبة السيارات في مدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث سيتم تخصيص يومي السبت والثلاثاء من كل إسبوع لمزاولة رياضة الدراجات الهوائية، لافتاً إلى ان يوم السبت سيكون من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر صباحاً فيما سيكون يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءاً.

وتمنى الصباح ان تلقى جهود اللجنة الاولمبية نجاحاً لاسيما وان الهدف الأهم هو سلامة اللاعبين وتوفير الاجواء الآمنة والمناسبة للوصول الى المستويات المطلوبة.

