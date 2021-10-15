الأبيض استعاد جازع.. وهزم الجزيرة

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أعلن نادي الكويت عودة لاعبه طلال جازع إلى الفريق وتوقيعه عقداً مع النادي لمدة 5 مواسم، وذكر النادي على حسابه في «تويتر» أن جازع وقع عقد انضمامه إلى الأبيض أول من أمس بحضور رئيس النادي خالد الغانم وأمين السر العام وليد الطراروة. وكتب جازع الذي خاض تجربة احترافية مع ناديي ظفار العماني والشحانية القطري، على حسابه الشخصي في تويتر: «تم بحمدلله عودتي الى بيتي الاول نادي الكويت، أشكر الجماهير التي ساندتني خلال فترة احترافي في عُمان وقطر والتي طالبت بعودتي في الفتره الأخيرة، واشكر اخواني خالد الغانم وحسين حاكم على دورهما الفعال في عودتي، وشكراً للجهاز الفني والإداري لثقتهم بي واسأل الله التوفيق للجميع».

من جانب آخر، تغلب الكويت على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن معسكر الفريق في دبي استعداداً لمواجهة المحرق الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. وهي المباراة الودية الثانية للكويت في معسكره التدريبي بعد الخسارة من النصر 2-3 الجمعة الماضي. ومن المنتظر أن ينهي الأبيض معسكره بعد غد الأحد ويغادر إلى المنامة لمواجهة المحرق أملاً في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ 3 ألقاب وبالتساوي مع نادي القوة الجوية العراقي.

