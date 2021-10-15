«طائرة كاظمة» هزم دايموند

محلية

تغلب كاظمة على دايموند التايلندي 3-1 (25-22، 20-25، 25-23، 25-21) في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة الأندية اللآسيوية المقامة في تايلند والتي تختتم منافساتها اليوم.

وسيلعب «البرتقالي» في الـ 08:30 صباح اليوم امام «غاز الجنوب العراقي» لتحديد المركزين الخامس والسادس. وكان كاظمة التقى النادي العراقي في منافسات المجموعة وانهزم أمامه بصعوبة 2-3 وهو يسعى اليوم إلى الثأر وتحقيق المركز الخامس.

ولعب «البرتقالي» 5 مباريات في البطولة حتى الآن، خسر في 3 منها أمام ناخون التايلندي، وألماتي الكازخستاني، وغاز الجنوب، بينما فاز على سيب السريلانكي ودايموند أمس. ولم يقدم الفريق بشكل عام المستوى المأمول في البطولة؛ فهو كان يطمح إلى الوصول للأدوار النهائية لكنه افتقد التركيز في بعض المباريات التي كانت في متناول الفريق، خصوصا مباراة الافتتاح امام ناخون التي خسرها البرتقالي بصعوبة في الشوط الفاصل ما صعب المهمة عليه في بقية منافسات البطولة. وتعتبر البطولة إعداداً مميزاً للفريق الساعي إلى المنافسة على الدوري المحلي في الموسم الجديد، خصوصاً بعد تغيير جهازه الفني بانهاء التعاقد مع المدرب السابق الصربي الكسندر الذي قضى مع الفريق 8 مواسم حقق خلالها الكثير من البطولات المحلية، وتعيين المدرب البرازيلي فابيانو ريبيرو الساعي إلى اعادة الفريق مرة أخرى إلى منصات التتويج.

