الشلاحي قاد نيبال إلى نهائي «جنوب آسيا»

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قاد المدرب الوطني عبدالله الشلاحي منتخب نيبال إلى المباراة النهائية لبطولة منطقة جنوب آسيا، ليواجه المنتخب الهندي يوم غداً السبت على كأس البطولة. وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني لخوض المباراة النهائية.

وأعلن الشلاحي في مؤتمر صحافي أن مباراته أمام الهند ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب النيبالي بعد تعرضه لانتقادات كبيرة من جانب الصحافة النيبالية امتدت إلى الأمور الشخصية.

ونجح المنتخب الهندي في التربع على صدارة الترتيب مع ختام الدور الأول، بعدما تغلب على المالديف المضيفة وحاملة اللقب بنتيجة 3-1 على الستاد الوطني في مالي.

وسجل مانفير سينغ (33) وسونيل تشيتري (62 و71) أهداف الهند، في حين أحرز علي أشفق (45 من ضربة جزاء) هدف المالديف

وفي المقابل نجح منتخب نيبال في الحصول على المركز الثاني بعدما تعادل مع بنغلادش 1-1 على نفس الملعب. وتقدم منتخب بنغلادش عبر هدف سومون رضا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك منتخب نيبال التعادل في الوقت التعادل بواسطة انجان بيستا (88 من ركلة جزاء). وتصدر المنتخب الهندي الترتيب برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للمنتخب النيبالي و6 للمنتخب المالديفي و5 لبنغلادش ونقطة واحدة لسريلانكا.

وكان من المقرر أن تقام البطولة عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز نيبال على المالديف 1-0 وبنغلادش على سريلانكا 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز نيبال على سريلانكا 3-2 وتعادل بنغلادش مع الهند 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز المالديف على بنغلادش 2-0 وتعادل الهند مع سريلانكا 0-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الهند على نيبال 1-0 والمالديف على سريلانكا 1-0. وتوج منتخب المالديف بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 بعدما تغلب في المباراة النهائية على الهند بنتيجة 2-1.

