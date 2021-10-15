غداً.. الأهلي والزمالك في «مهمة أفريقية»

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يبدأ الأهلي والزمالك المصريان مشواريهما في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا خارج الديار غدا.

ويحمل الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 10 مرات ويليه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 مرات.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمهمة خارج الأرض أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

ويعاني الأهلي بعض الغيابات المؤثرة في صفوفه قبل مواجهة بطل النيجر، وعلى رأسها القائد وحارس المرمى محمد الشناوي وصلاح محسن للإصابة ومحمد مجدي أفشة لظروف زفافه بجانب الصفقات الجديدة لعدم القيد. ومن المنتظر أن يدفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بتشكيلة تضم: علي لطفي وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وكهربا وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويسعى الأهلي للعودة بنتيجة جيدة رغم كل تلك الغيابات في ظل فارق الإمكانيات بين الفريقين حتى لا تصعب مهمة حسم التأهل في لقاء الإياب.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في مواجهة مرتقبة للفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون. وحقق الزمالك لقب الدوري المصري في النسخة الأخيرة ويبحث الآن عن التتويج الأفريقي.

ومن المنتظر أن يلعب كارتيرون بتشكيلة تضم: محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور وزيزو وأشرف بن شرقي وأوباما، وسيف الدين الجزيري.

وتبدو تشكيلة الزمالك مكتملة وبالتالي فلا حجة للفريق لعدم العودة بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل للدور التالي وهو ما أكده كارتيرون في محاضراته مع اللاعبين.

