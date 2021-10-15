موسيماني يكمل عقده مع الأهلي

محلية

عقد مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق جلسة مع الجنوب أفريقي المدير الفني للفريق الأحمر بيتسو موسيماني. وتفجَّر خلاف كبير بين موسيماني وإدارة الأهلي حول بنود العقد الجديد للمدرب، حيث سعى النادي إلى تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وطلب موسيماني زيادة راتبه بصورة تصاعدية في كل موسم، على أن يوقع عقدا لمدة موسمين ووضع شرط جزائي مدته 6 أشهر في حال كان العقد الجديد لموسم واحد أو الحصول على كامل مدة العقد لو كان لموسمين. وقال أمير توفيق إنه اتُّفق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بختام موسم 2021-2022 من دون أي تعديل على راتب المدير الفني. وأوضح أن المدرب الجنوب أفريقي لم يطلب أي زيادة على راتبه، وشدد على أن الأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره بالمرحلة المقبلة.

