احتجاجات «قضائية» تُفجِّر عنفاً دموياً في بيروت

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بيروت - الوكالات: قتل ستة أشخاص وأصيب ستون بجروح على الأقل امس جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة «أمل» ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990). وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله وحركة «أمل» أمام قصر العدل.

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت مريم حسن «لدينا قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه وآخر في قلبه، كما قتلت امرأة في الـ24 من العمر جراء طلق ناري في الرأس خلال تواجدها في منزلها» وأشارت إلى وجود 13 جريحا غالبيتهم في العشرينيات من عمر وبينهم 3 في حالات حرجة. وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية عن قتيل رابع في مستشفى الرسول الأعظم. وسمع في المنطقة إطلاق رصاص كثيف وقذائف.

وأعلن الجيش اللبناني أنه «خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها». ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص وحذر الجيش أن وحداته «سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار». وناشد المدنيين إخلاء الشوارع.

وتعرض بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها حزب الله اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته. واتهم حزب الله وحركة «أمل» في بيان مشترك «مجموعات مسلحة ومنظمة» بالاعتداء على مناصريهم خلال توجهم للمشاركة في تجمع أمام قصر العدل وأفاد الحزبان في بيانهما أن «عند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين.. وتبعه إطلاق نار مكثف». واعتبرا أن الاعتداء يهدف إلى «جر البلد لفتنة مقصودة».

وأكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي أن «السلم الأهلي ليس للتلاعب» مشددا على «ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات» وطلب من الإعلام «مساعدتنا على بث الأخبار الصحيحة» وأشار إلى أن «الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا». وأكد أن «تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد»، وأعلن أن «كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه» وقال «إن منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص، وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس». وأعلن «إننا سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة احد».

