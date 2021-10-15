محكمة لبنانية ترفض أحدث دعوى ضد بيطار

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: رفضت محكمة لبنانية امس أحدث دعوى بحق كبير المحققين في التحقيق الخاص بانفجار مرفأ بيروت، مما يسمح له باستئناف العمل. وكان قد تم تعليق التحقيق في الانفجار الكارثي، الذي وقع العام الماضي وخلف ما يربو على 200 قتيل، بعد شكوى قدمها اثنان من كبار السياسيين كان القاضي طارق بيطار يسعى إلى استجوابهما. ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة للتشهير به امتدت إلى الحكومة يوم الثلاثاء مما هدد الدولة بأزمة جديدة في الوقت الذي تجاهد فيه لمواجهة انهيار اقتصادي. والشكوى هي الأحدث ضمن سلسلة شكاوى مقدمة ضد بيطار من ساسة كان يرد استجوابهم بشأن علمهم بوجود المواد الكيماوية التي تسببت في الانفجار والتي كانت مخزنة بشكل غير أمن في الميناء منذ سنوات. وقررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في بيروت، برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية القاضيين روزين غنطوس وليليان سعد عدم قبول طلب رد (عزل) لـ«البيطار» تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر.