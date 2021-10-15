ميقاتي يدعو إلى عدم الانجرار وراء الفتنة «لأي سبب كان»

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بيروت - الوكالات: أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «ان الجيش حامي الوطن ليس شعارا نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى اليوم في التصدي للاحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة». وأضاف «الجيش ماض في اجراءاته الميدانية لمعالجة الاوضاع واعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص». ودعا رئيس الحكومة اللبنانية لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي بعد سقوط قتلى وجرحى جراء تبادل إطلاق النار في منطقة الطيونة. ودعا ميقاتي في بيان إلى «عدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان»، مشيرا إلى أنه تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى وقوع اصابات. من جهته أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الاحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.