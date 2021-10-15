غرائب انتخابات العراق.. مرشحة «متوفاة» تفوز بمقعد في بغداد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اثار الاعلان عن فوز مرشحة عراقية متوفاة منذ نحو شهرين في الانتخابات العامة العراقية عاصفة من الانتقادات والجدل سياسيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما اضطر عائلتها لاصدار بيان تدافع فيه عن المفوضية العليا للانتخابات.

وبشكل مفاجئ ظهر اسم أنسام مانوئيل اسكندر، بين النواب الفائزين بالأصوات البرلمانية، عن الدائرة الانتخابية المسيحية في بغداد، حيث حصدت 2397 صوتا. ووفقا لصفحة تابعة لأنسام، فإن السياسية الراحلة توفيت بسبب فيروس «كورونا»، ورفضت الصفحة اتهام الانتخابات بعدم النزاهة.

ووضحت صفحة تابعة للراحلة تفاصيل الموضوع في منشور على فيسبوك «حصلت أنسام على هذه الأصوات بالرغم من عدم وجودها، وذلك لأن الأمر يرشح إلى نقطتين، الأولى أنه هناك من كان يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة الله مع ذلك تم انتخابها، تخليدا لها وبإيمانهم بها وعدم رغبتهم بذهاب أصواتهم سدى». «أما النقطة الثانية هي عدم معرفة الآخرين بوفاتها لذلك تم انتخابها لأنها صاحبة مسيرة مهنية قيمة، في مجال العمل وصاحبة مسيرة تعاونيه في مجال الإنسانية ووقوفها جانب الشباب كان له تأثير كبير على الشباب».

وقالت نقية أسكندر، وهي عمة المرشحة المتوفية، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية» الاخباري «توفيت ابنة أخي أنسام في يوم 19 من شهر أغسطس الماضي، في العاصمة بغداد».

وأضافت «اسمها كان موجودا ضمن قوائم المرشحين لكنها توفيت بعد طبع تلك القوائم واعتمادها، وهذا ليس خطأ المفوضية، كون الكثيرين من محبيها آثروا التصويت لها رغم وفاتها تخليدا لذكراها، والبعض الآخر أيضا ممن صوتوا لها لم يكونوا يعلمون بوفاتها».

?ويوم الاثنين، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، عن نتائج الانتخابات، التي بلغت نسبة التصويت فيها 41% فقط من إجمالي من لهم حق التصويت. وانطلقت الانتخابات العراقية يوم الأحد الماضي، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي. وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي.

