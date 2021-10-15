أميركا وإسرائيل تلوّحان بـ«الخيار العسكري» ضد إيران

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: لوّحت الولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي في منع طهران من حيازة سلاح نووي في تهديد يستعيد بوضوح غير مسبوق التحذيرات الإسرائيلية على هذا الصعيد وهو ما ردت عليه طهران بالتحذير من «اي خطأ في الحسابات».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في واشنطن إن الولايات المتحدة تعتبر أن «الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل» لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي. لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى قرب نفاد صبره في ظل التعليق المستمر منذ يونيو للمفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وقال بلينكن إن «الحوار يتطلّب طرفين ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران» للانخراط في الحوار وهو ذكّر بأن الهامش المتاح «آخذ بالانحسار».وفي رد على تلويح نظيره الإسرائيلي يائير لابيد باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية، قال بلينكن باقتضاب «نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها».

من جهته قال لابيد «أظن أن العالم بأسره يفهم ماهية الخيارات الأخرى» وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأميركي إن «وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأنا ابنا ناجين من الهولوكوست. ندرك أن هناك أوقاتاً يتعين فيها على الأمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر» وأضاف «إذا لم يصدق الإيرانيون أن العالم جاد في إيقافهم، فسيسرعون إلى صنع قنبلة إسرائيل تحتفظ بحق التصرف في أي لحظة وبأي طريقة».

ويسعى لابيد خلال زيارته واشنطن إلى مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بإعداد «خطة بديلة» في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران. وبدأ الأميركيون يتحدّثون أكثر فأكثر عن ضرورة إعداد خطط بديلة في ملف إيران النووي. وقال المبعوث الأميركي المكلف الملف الإيراني روب مالي الذي قاد المفاوضات غير المباشرة مع إيران في وقت سابق من العام الحالي «إننا واقعيون. نحن ندرك أن هناك على الأقل احتمالاً كبيراً بأن تختار طهران مساراً مغايراً، وعلينا أن ننسّق مع إسرائيل ومع حلفائنا في المنطقة». وقال مالي إنه سيزور في الأيام المقبلة السعودية وقطر والإمارات لبحث «الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي» و«الخيارات المتاحة لضبط البرنامج النووي الإيراني في حال فشل تلك الجهود».

في المقابل حذر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إسرائيل من «أي خطأ في الحسابات أو مغامرة محتملة ضد إيران» جاء ذلك في رسالة وجهها تخت روانجي إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي رداً على التهديدات الإسرائيلية لإيران. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» امس عنه القول في الرسالة «خلال الأشهر الأخيرة ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان الإسرائيلي الاستفزازية والمغامِرة باستمرار» وتابع بالقول إن التهديدات الإسرائيلية تثبت بلا شك أن إسرائيل هي المسؤولة عن «الهجمات الإرهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضي».

الى ذلك أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن محادثات فيينا علقت بناء على طلب إيران لـ4 أشهر لكن طهران لم تلتزم بموعد استئنافها وقالت لوجندر في إفادة للصحافيين «من خلال تصريحاتها وتصرفاتها على الأرض، تثير الإدارة الإيرانية الجديدة شكوكا حول نواياها إزاء العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة» وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

